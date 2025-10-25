Makijażystka Kasi Cichopek pokazała ujęcia. Tak szykowała pannę młodą do ślubu!

25 października to wyjątkowy dzień dla Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego - to dzień ich długo wyczekiwanego ślubu! Panna młoda szykowała się na tę chwilę już od rana, co uwieczniła i pokazała w sieci jej makijażystka.

Aneta Nowacka maluje Katarzynę na wszystkie ważne wydarzenia i to od lat. Widać, że panie świetnie się rozumieją. Gdy gwiazda wychodzi umalowana przez profesjonalistkę, której ufa, zawsze wygląda doskonale. Nic więc dziwnego, że właśnie ona przygotowała Cichopek na najważniejszą uroczystość w życiu.

Makijażystka pokazała kilka ujęć z przygotowań

Aneta Nowacka napisała w sieci:

Już niedługo pochwalę się wam dzisiejszym makijażem dla Kasi. Malujemy się już 6 lat z Kasią, ale dziś to się stresowałam.

Makijażystka zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym widać Kasię elegancko uczesaną i ubraną w biały szlafroczek. Ale jej twarz została przysłonięta, by za wiele nie zdradzić.

Na drugim ujęciu pokazała pannę młodą w tym samym peniuarze, z opalonymi nogami i bosymi stopami na pierwszym planie. Przy niej uwijały się dwie osoby pracujące nam makijażem i fryzurą. Czekamy na więcej!

Dzień wcześniej makijażystka zaprezentowała umalowaną Kasię gotową na czerwony dywan. I napisała:

Jutro wielki dzień dla Kasi i Maćka. Emocje sięgają zenitu, a ja mam ogromną przyjemność przygotować Kasię do tego wyjątkowego momentu. Czy to będzie ten jedyny makijaż ślubny? Dajcie znać w komentarzach, jak Waszym zdaniem będzie wyglądał makijaż Kasi – romantyczny nude czy może coś z pazurem?

Joanna Moro stwierdziła: "Będzie obłędnie".

Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego - wydarzenie roku?

Cichopek i jej partner szykowali się do ślubu już od dawna. Ich fani czekali na wydarzenie z niecierpliwością. W lipcu wydawało się, że ta dwójka wzięła cichy ślub z daleka od świateł fleszy podczas wakacji. Zakochani pojechali na urlop, a spekulacje o ich ślubie pojawiły się po sesji. Cichopek pozowała do zdjęć ubrana w białą suknię! Wtedy jednak para zdementowała pogłoski.

Aktorka i dziennikarz, którzy swój związek ujawnili w październiku 2022 r., zaplanowali złożyć sobie przysięgę i wejść w związek małżeński nie latem, a jesienią i to 25 października. To oznacza, że ich weselna noc będzie o godzinę dłuższa, gdyż właśnie w ten weekend nastąpi zmiana czasu.

Jak ustalił "Super Express", Cichopek i Kurzajewski powiedzą sobie "tak" w eleganckim hotelu położonym w okolicach Lublina, z dala od zgiełku Warszawy. Będzie romantycznie, ale i swojsko. Budynek ma wiele drewnianych dodatków i przyciąga ciepłymi barwami. Gwiazdy już tam są!

Cichopek krótko o ślubie: "Nie mam obrączki"