Cichopek pokazała suknię ślubną! Lepsza od tej ze ślubu z Hakielem?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-10-25 17:54

Katarzyna Cichopek drugi raz powiedziała "tak"! Gwiazda wzięła długo wyczekiwany ślub z Maciejem Kurzajewskim i pokazała ślubną kreację projektu Violi Piekut. W niczym nie przypomina jej pierwszej sukni ślubnej z 2008 roku, kiedy to wychodziła za mąż za Marcina Hakiela. Która ładniejsza?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już po ślubie! Wybrała białą suknię

Jak przystało na celebrytów znanych z konserwatywnych wartości - Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub po tym, jak oboje się rozwiedli z pierwszymi małżonkami - Marcinem Hakielem i Pauliną Smaszcz. Nie przeszkodziło to Kasi Cichopek we włożeniu konserwatywnej bieli. Postawiła na kreacje od swojej przyjaciółki - Violi Piekut.

17 lat temu, 20 września 2008 roku Kasia Cichopek poślubiła tanecznego partnera z "Tańca z Gwiazdami" - Marcina Hakiela podczas utrzymanej w góralskim klimacie ceremonii w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wesele odbywało się w Zakopanem, a panna młoda zachwyciła gości w białej sukni od Macieja Zienia.

Dwie suknie ślubne Kasi Cichopek: która lepsza?

Jak widać Kasi Cichopek w duszy grają jesienne zaślubiny, ale na tym i na kolorze sukienki raczej kończą się podobieństwa. Ślub z Maciejem Kurzajewskim Kasia wzięła w okolicach Lublina. Suknia, która miała na sobie podczas pierwszego ślubu, była typowo "księżniczkowym" krojem z gorsetem i ogromną, tiulową spódnicą. Katarzyna Cichopek stylizację uzupełniła wtedy białym płaszczykiem i zielonymi kwiatami. Pierwsza suknia ślubna Kasi Cichopek była wtedy modowym hitem.

Drugi ślub - który wzięła 25 października 2025 roku - to już nowoczesna kreacja od Violi Piekut. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pochwalili się w sieci zdjęciem, na którym Kasia pozuje w dwuczęściowym, białym komplecie - bluzka o kroju przywodzącym na myśl marynarkę i długa, wąska spódnica z drapowaniem z przodu. Kwiaty tym razem wybrała białe i rozpuściła włosy, podczas gdy na pierwszym ślubie miała je upięte z welonem, który na drugim sobie odpuściła.

Galerię z obiema sukienkami znajdziecie w galerii pod tekstem! Która lepsza?

