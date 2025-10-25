Mnóstwo znanych twarzy na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kogo tam nie będzie?! Goście wciąż się zjeżdżają!

Gwiazdy na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajwskiego

Na miejscu pojawili się Apoloniusz Tajner z żoną, którzy uśmiechnięci przywitali się z obsługą hotelu, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek, znani z elegancji, ale też luzu, który idealnie pasuje do atmosfery tej uroczystości. Joanna Kurska przyjechała w piątek wieczorem, a dziś czule przywitała męża. Jan i Lenka Klimentowie – jak zawsze pogodni i pełni energii – już od progu wprowadzili taneczny nastrój. Wśród przybyłych nie zabrakło także Mateusza Gesslera, który – jak plotkuje się za kulisami – mógł mieć swój udział w komponowaniu weselnego menu.

Goście przyjechali ubrani wygodnie i na luzie, ale niemal każdy z nich dzierżył w dłoniach pokrowiec z elegancką kreacją. Nic dziwnego – ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego to dwudniowe świętowanie, więc w planach są zarówno wieczorne stylizacje, jak i niedzielny relaks w plenerze. Widać, że każdy przygotował się starannie, ale bez przesady – w końcu liczy się radość, nie tylko blask fleszy.

Zobacz też: Ślub roku! Cichopek i Kurzajewski wybrali nieprzypadkowy dzień? Ta data ma wyjątkową moc!

Na parkingu przed hotelem panuje prawdziwy ruch – auta podjeżdżają, bagaże lądują w rękach obsługi, a goście z uśmiechami na twarzach wchodzą do środka. Niektórzy machają do fotoreporterów, inni dyskretnie chowają się za okularami przeciwsłonecznymi.

Ślub z atmosferą

Wśród gości czuć dobre nastroje i wzajemną życzliwość. To nie typowa celebrycka impreza z czerwonym dywanem, lecz spotkanie ludzi, którzy naprawdę cieszą się szczęściem Kasi i Maćka. Hotel został na cały weekend zamknięty dla gości z zewnątrz. Na wejściu zaproszonych wita obsługa, a w środku trwają ostatnie przygotowania. Przed budynkiem ustawiono kwiatowe dekoracje, w powietrzu unosi się zapach jesiennych roślin i świeżych bukietów. Część gości zatrzymuje się na chwilę rozmowy przed wejściem, inni od razu kierują się do swoich pokoi.

Zobacz: Kasia Cichopek już po ślubie? Pokazała pierwsze zdjęcie, a na nim sukienkę. Coś pięknego!

Wśród bliskich i przyjaciół

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od początku chcieli, by ich ślub był kameralny, ale pełen ciepła. Bez przesadnego przepychu, z naciskiem na emocje i relacje. Na liście gości znaleźli się ludzie, z którymi para od lat dzieli scenę, ekran i prywatne wspomnienia. Nie brakuje także przyjaciół spoza mediów – osób, które wspierały ich od początku wspólnej drogi. Dziś to właśnie oni, razem z rodziną i najbliższymi, są świadkami tego wyjątkowego „tak”.

Zobacz: Makijażystka Kasi Cichopek pokazała ujęcia. Tak szykowała pannę młodą do ślubu!