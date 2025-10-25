Kasia Cichopek znów jest mężatką! Posypały się komentarze gwiazd

Kasia Cichopek znów jest mężatką! Jej drugim mężem został Maciej Kurzajewski, dla którego związek z młodszą o 10 lat "koleżanką" z planu programów śniadaniowych to również ponowna próba zbudowania szczęśliwej relacji. Póki co zakochani wydają się tworzyć duet doskonały. Nie tylko dopełniają się w pracy, ale i w domu - w codziennym życiu oraz willi, którą wspólnie wykończyli.

Cichopek o ślubie poinformowała bardzo lakonicznie. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z ceremonii i opis - data oraz białe serduszko. Ale to wystarczyło, by wywołać istne szaleństwo. Gratulacje posypały się lawinowo. Od kogo? Lista jest długa.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski - piękna para młoda

Na zdjęciu opublikowanym przez Kasię widać młodych małżonków, którzy tulili się do siebie, choć zachowali pewien dystans. Aktorka na swoim drugim ślubie wystąpiła w komplecie złożonym z białej góry z marszczeniami i głębokim dekoltem oraz obcisłego dołu ozdobionego pionowo idącymi falbanami. Kreacja była szykowna, elegancka i dość skromna.

Ani w kwestii stroju, ani fryzury i makijażu nie było mowy o szaleństwie. Całość była dopracowana w każdym szczególe! Trzeba przyznać, że teraz, 17 lat po pierwszym ślubie, Cichopek prezentowała się pięknie, ale zupełnie inaczej niż podczas ceremonii z Hakielem.

Gwiazda cała w bieli przyciągała wszystkie spojrzenia i, jak to panna młoda, skutecznie odwracała uwagę od męża. Maciej Kurzajewski jednak nie ustępował żonie w elegancji. Na ślubie wystąpił w ciemnym garniturze i białej koszuli.

Gwiazdy ślą życzenia

Ślubny wpis Cichopek natychmiast narobił zamieszania. I fani, i znajomi pary komentowali go, wpisując życzenia miłości i szczęścia.

"Cudownie. GRATULACJE" - pisała Małgorzata Socha.

Gratulacje przesłali też Anna Maria Sieklucka, Joanna Koroniewska, Marcelina Zawadzka, Qczaj, Marzena Rogalska.

Anna Mucha życzyła koleżance miłości, a Hanna Lis: "Wszystkiego pięknego dla Was! Miłości, szczęścia, spokoju!". Magda Narożna rzuciła:

Piękni! Do zobaczenia.

Karolina Malinowska dodała:

Wspaniałego życia Kochani.

Agnieszka Mrozińska pisała:

Gratuluję Kochani. Bądźcie szczęśliwi.

Aleksandra Grysz zareagowała z największym entuzjazmem:

Piękni! Tak mnie cieszy ten widok. Spokoju i oczywiście miłoooości!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali willę. Jadalnia robi wielkie wrażenie!