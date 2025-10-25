Kasia Cichopek znów jest mężatką! Posypały się komentarze gwiazd

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-25 19:49

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub cywilny i są już małżeństwem. Aktorka ogłosiła to na swoim profilu na Instagramie, opublikowała nawet pierwsze ujęcie ze ślubu - zakochani wyglądali na nim wspaniale! Wpis szybko zyskał na popularności, posypały się komentarze. Co pisali znajomi pary?

Kasia Cichopek znów jest mężatką! Jej drugim mężem został Maciej Kurzajewski, dla którego związek z młodszą o 10 lat "koleżanką" z planu programów śniadaniowych to również ponowna próba zbudowania szczęśliwej relacji. Póki co zakochani wydają się tworzyć duet doskonały. Nie tylko dopełniają się w pracy, ale i w domu - w codziennym życiu oraz willi, którą wspólnie wykończyli.

Cichopek o ślubie poinformowała bardzo lakonicznie. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z ceremonii i opis - data oraz białe serduszko. Ale to wystarczyło, by wywołać istne szaleństwo. Gratulacje posypały się lawinowo. Od kogo? Lista jest długa.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski - piękna para młoda

Na zdjęciu opublikowanym przez Kasię widać młodych małżonków, którzy tulili się do siebie, choć zachowali pewien dystans. Aktorka na swoim drugim ślubie wystąpiła w komplecie złożonym z białej góry z marszczeniami i głębokim dekoltem oraz obcisłego dołu ozdobionego pionowo idącymi falbanami. Kreacja była szykowna, elegancka i dość skromna.

Ani w kwestii stroju, ani fryzury i makijażu nie było mowy o szaleństwie. Całość była dopracowana w każdym szczególe! Trzeba przyznać, że teraz, 17 lat po pierwszym ślubie, Cichopek prezentowała się pięknie, ale zupełnie inaczej niż podczas ceremonii z Hakielem.

Gwiazda cała w bieli przyciągała wszystkie spojrzenia i, jak to panna młoda, skutecznie odwracała uwagę od męża. Maciej Kurzajewski jednak nie ustępował żonie w elegancji. Na ślubie wystąpił w ciemnym garniturze i białej koszuli.

Gwiazdy ślą życzenia

Ślubny wpis Cichopek natychmiast narobił zamieszania. I fani, i znajomi pary komentowali go, wpisując życzenia miłości i szczęścia.

"Cudownie. GRATULACJE" - pisała Małgorzata Socha.

Gratulacje przesłali też Anna Maria Sieklucka, Joanna Koroniewska, Marcelina Zawadzka, Qczaj, Marzena Rogalska.

Anna Mucha życzyła koleżance miłości, a Hanna Lis: "Wszystkiego pięknego dla Was! Miłości, szczęścia, spokoju!". Magda Narożna rzuciła:

Piękni! Do zobaczenia.

Karolina Malinowska dodała:

Wspaniałego życia Kochani.

Agnieszka Mrozińska pisała:

Gratuluję Kochani. Bądźcie szczęśliwi.

Aleksandra Grysz zareagowała z największym entuzjazmem:

Piękni! Tak mnie cieszy ten widok. Spokoju i oczywiście miłoooości!

