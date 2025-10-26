Ania Lewandowska pokazała, co działo się na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. "Zawsze z Wami!"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-10-26 10:39

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego bez wątpienia był jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń tego roku. W niedzielę do sieci trafiły kolejne fotografie i nagrania z bajkowego wesela. Wśród nich znalazły się również zdjęcia udostępnione przez Anię Lewandowską, która nie kryła wzruszenia i radości.

Ślub i wesele Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbyły się w malowniczym otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego, z dala od zgiełku i kamer. Na wesele zaproszono wielu przyjaciół i współpracowników pary młodej. Wśród nich pojawili się m.in. Agnieszka Hyży, Monika Pyrek, Mateusz Gessler czy właśnie Ania Lewandowska, znana widzom z programu "Pytanie na śniadanie".

W trakcie przyjęcia weselnego Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie zabrakło muzyki, wzruszeń i efektownych tanecznych pokazów. Jak ujawniła Anna Lewandowska, na parkiecie niezapomniany występ dali Jan i Lenka Klimentowie. Para tancerzy przygotowała wyjątkowy pokaz, a następnie zaprosiła do tańca samych nowożeńców.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała kolejną, odważniejszą suknię ślubną. Która lepsza?

Gwiazdy "Tańca z Gwiazdami" w akcji

Lenka Klimentova od lat związana jest z programem "Taniec z Gwiazdami", gdzie w przeszłości występowała także w parze z Maciejem Kurzajewskim. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona razem z mężem, Janem Klimentem, przygotowała wyjątkowy taneczny pokaz w weselną noc.

Polecamy: Menu na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tym delektowali się goście!

Świadkowie wydarzenia twierdzą, że parkiet wypełnił się energią, śmiechem i prawdziwą radością. Jak opisała to Anna Lewandowska, była to noc pełna miłości, muzyki i pięknych emocji:

Zawsze z Wami! ♥️ @katarzynacichopek @maciejkurzajewski zaczęliście najpiękniejszą podróż! My będziemy z Wami zawsze! Od serca! Bezinteresownie. Prawdziwie. Lojalnie. To była wypełniona radością i szalonymi tańcami noc! I niech ta radość trwa!

Wspólne początki w "Pytaniu na śniadanie"

Anna Lewandowska od lat związana jest z Telewizją Polską, gdzie prowadziła segmenty show-biznesowe w "Pytaniu na śniadanie". W kwietniu 2025 roku ogłoszono, że dołączyła do grona głównych prowadzących, tworząc duet z Łukaszem Kadziewiczem. To właśnie w tym programie poznała bliżej Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, z którymi łączy ją przyjaźń także poza anteną.

Udostępnione przez Annę Lewandowską zdjęcia pokazują, że wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego było nie tylko eleganckie, ale przede wszystkim pełne ciepła i spontaniczności. Widać na nich szczęśliwych gości, roztańczoną parę młodą i atmosferę, której nie da się podrobić. Wszystko wskazuje na to, że nowożeńcy rozpoczęli swoją wspólną drogę w otoczeniu prawdziwych przyjaciół, którzy – jak napisała Lewandowska – "będą z nimi zawsze".

Super Express Google News
Wesele Cichopek i Kurzajewskiego
24 zdjęcia
Fantomel i Kate Linn reagują na virala Cichopek i Kurzajewskiego!
Sonda
Czy Kasia Cichopek jest dla Ciebie wzorem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN HAKIEL
Katarzyna Cichopek
ANNA LEWANDOWSKA