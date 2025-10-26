Ania Lewandowska pokazała, co działo się na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. "Zawsze z Wami!"

Ślub i wesele Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbyły się w malowniczym otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego, z dala od zgiełku i kamer. Na wesele zaproszono wielu przyjaciół i współpracowników pary młodej. Wśród nich pojawili się m.in. Agnieszka Hyży, Monika Pyrek, Mateusz Gessler czy właśnie Ania Lewandowska, znana widzom z programu "Pytanie na śniadanie".

W trakcie przyjęcia weselnego Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie zabrakło muzyki, wzruszeń i efektownych tanecznych pokazów. Jak ujawniła Anna Lewandowska, na parkiecie niezapomniany występ dali Jan i Lenka Klimentowie. Para tancerzy przygotowała wyjątkowy pokaz, a następnie zaprosiła do tańca samych nowożeńców.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała kolejną, odważniejszą suknię ślubną. Która lepsza?

Gwiazdy "Tańca z Gwiazdami" w akcji

Lenka Klimentova od lat związana jest z programem "Taniec z Gwiazdami", gdzie w przeszłości występowała także w parze z Maciejem Kurzajewskim. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona razem z mężem, Janem Klimentem, przygotowała wyjątkowy taneczny pokaz w weselną noc.

Polecamy: Menu na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tym delektowali się goście!

Świadkowie wydarzenia twierdzą, że parkiet wypełnił się energią, śmiechem i prawdziwą radością. Jak opisała to Anna Lewandowska, była to noc pełna miłości, muzyki i pięknych emocji:

Zawsze z Wami! ♥️ @katarzynacichopek @maciejkurzajewski zaczęliście najpiękniejszą podróż! My będziemy z Wami zawsze! Od serca! Bezinteresownie. Prawdziwie. Lojalnie. To była wypełniona radością i szalonymi tańcami noc! I niech ta radość trwa!

Wspólne początki w "Pytaniu na śniadanie"

Anna Lewandowska od lat związana jest z Telewizją Polską, gdzie prowadziła segmenty show-biznesowe w "Pytaniu na śniadanie". W kwietniu 2025 roku ogłoszono, że dołączyła do grona głównych prowadzących, tworząc duet z Łukaszem Kadziewiczem. To właśnie w tym programie poznała bliżej Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, z którymi łączy ją przyjaźń także poza anteną.

Udostępnione przez Annę Lewandowską zdjęcia pokazują, że wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego było nie tylko eleganckie, ale przede wszystkim pełne ciepła i spontaniczności. Widać na nich szczęśliwych gości, roztańczoną parę młodą i atmosferę, której nie da się podrobić. Wszystko wskazuje na to, że nowożeńcy rozpoczęli swoją wspólną drogę w otoczeniu prawdziwych przyjaciół, którzy – jak napisała Lewandowska – "będą z nimi zawsze".

Fantomel i Kate Linn reagują na virala Cichopek i Kurzajewskiego! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.