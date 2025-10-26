Katarzyna Cichopek pokazała kolejną, odważniejszą suknię ślubną. Która lepsza?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-10-26 7:26

Stało się! Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Młoda para bardzo szybko pochwaliła się pierwszymi zdjęciami z ceremonii, a teraz do sieci trafiły zdjęcia drugiej sukni panny młodej! Podczas wesela postawiła na odważniejszy krój.

Trwa ślubny weekend Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Choć początkowo zaproszeni goście mieli tylko szczątkowe informacje o uroczystości – datę oraz wytyczne dotyczące stroju. W sobotę mieli ubrać się elegancko, natomiast w niedzielę przygotować sportowe stylizacje. W dniu imprezy tłumnie stawili się w położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego hotelu Drob. Według doniesień medialnych zakochani zaprosili 140 gości.

Co ciekawe, niektórzy goście już dzień wcześniej zameldowali się w miejscu, gdzie miała się odbyć impreza weselna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Polecamy: Trzy lata temu "Kurzopki" publicznie wyznały sobie miłość. Modły w Izraelu, (nie)śmieszne tańce i warczenie

Gwiazdy na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Na ślubie pojawiło się wielu znanych gości ze świata mediów i show-biznesu. Wśród nich znaleźli się m.in. Joanna Kurska, Mateusz Gessler, Olek Sikora czy Agnieszka Hyży.

Nie wszyscy jednak mogli pojawić się na uroczystości – Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Anna Mucha, którzy tego dnia pracowali na planach telewizyjnych i teatralnych.

Przeczytaj także: Ślub Cichopek i Kurzajewskiego bez Teresy Lipowskiej! Aktorka nie dostała zaproszenia i ujawnia kulisy

Kasia Cichopek w kreacji projektu Violi Piekut

Kasia Cichopek ponownie zaufała swojej przyjaciółce – Violi Piekut, która zaprojektowała jej ślubne stylizacje. Według doniesień miało być ich kilka – od klasycznej, dopasowanej sukni na ceremonię po bardziej swobodny zestaw na wieczorne przyjęcie. Tak też się stało - Kasia najpierw zaprezentowała się w kreacji z długim rękawem, a później w odważniejszej sukni odsłaniającej ramiona. To w niej wystąpiła podczas pierwszego tańca.

Miłość, która zaczęła się od "Pytania na śniadanie"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poznali się wiele lat temu, a od września 2020 roku tworzyli zawodowy duet w "Pytaniu na śniadanie". Łączące ich uczucie rozkwitło dopiero po zakończeniu małżeństw z poprzednimi partnerami. Oficjalnie ogłosili swój związek 7 października 2022 roku. Wtedy napisali na Instagramie: "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny... Miłość. Pozdrawiamy z Izraela". Od tego czasu stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Po trzech latach związku i licznych medialnych spekulacjach Cichopek i Kurzajewski są już małżeństwem. Teraz para rozpoczyna nowy etap – już jako mąż i żona.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
28 zdjęć
Super Express Google News
Kurzajewski i Cichopek przyłapani na próbie przed koncertem Paddy’ego Kelly’ego. Kasia szaleje jak nastolatka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Katarzyna Cichopek
Maciej Kurzajewski