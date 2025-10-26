Katarzyna Cichopek pokazała kolejną, odważniejszą suknię ślubną. Która lepsza?

Trwa ślubny weekend Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Choć początkowo zaproszeni goście mieli tylko szczątkowe informacje o uroczystości – datę oraz wytyczne dotyczące stroju. W sobotę mieli ubrać się elegancko, natomiast w niedzielę przygotować sportowe stylizacje. W dniu imprezy tłumnie stawili się w położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego hotelu Drob. Według doniesień medialnych zakochani zaprosili 140 gości.

Co ciekawe, niektórzy goście już dzień wcześniej zameldowali się w miejscu, gdzie miała się odbyć impreza weselna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Polecamy: Trzy lata temu "Kurzopki" publicznie wyznały sobie miłość. Modły w Izraelu, (nie)śmieszne tańce i warczenie

Gwiazdy na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Na ślubie pojawiło się wielu znanych gości ze świata mediów i show-biznesu. Wśród nich znaleźli się m.in. Joanna Kurska, Mateusz Gessler, Olek Sikora czy Agnieszka Hyży.

Nie wszyscy jednak mogli pojawić się na uroczystości – Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Anna Mucha, którzy tego dnia pracowali na planach telewizyjnych i teatralnych.

Przeczytaj także: Ślub Cichopek i Kurzajewskiego bez Teresy Lipowskiej! Aktorka nie dostała zaproszenia i ujawnia kulisy

Kasia Cichopek w kreacji projektu Violi Piekut

Kasia Cichopek ponownie zaufała swojej przyjaciółce – Violi Piekut, która zaprojektowała jej ślubne stylizacje. Według doniesień miało być ich kilka – od klasycznej, dopasowanej sukni na ceremonię po bardziej swobodny zestaw na wieczorne przyjęcie. Tak też się stało - Kasia najpierw zaprezentowała się w kreacji z długim rękawem, a później w odważniejszej sukni odsłaniającej ramiona. To w niej wystąpiła podczas pierwszego tańca.

Miłość, która zaczęła się od "Pytania na śniadanie"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poznali się wiele lat temu, a od września 2020 roku tworzyli zawodowy duet w "Pytaniu na śniadanie". Łączące ich uczucie rozkwitło dopiero po zakończeniu małżeństw z poprzednimi partnerami. Oficjalnie ogłosili swój związek 7 października 2022 roku. Wtedy napisali na Instagramie: "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny... Miłość. Pozdrawiamy z Izraela". Od tego czasu stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Po trzech latach związku i licznych medialnych spekulacjach Cichopek i Kurzajewski są już małżeństwem. Teraz para rozpoczyna nowy etap – już jako mąż i żona.