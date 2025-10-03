Ślub Cichopek i Kurzajewskiego bez Teresy Lipowskiej! Aktorka nie dostała zaproszenia i ujawnia kulisy

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ma się odbyć 25 października.

Teresa Lipowska nie dostała zaproszenia i otwarcie przyznała, że i tak by nie poszła.

Uroczystość ma być kameralna, ale nowożeńcy mają się podzielić z fanami fotografiami.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to wydarzenie, o którym plotkuje cała Polska. Zakochani, którzy oficjalnie są razem od 2022 roku, mają powiedzieć sobie sakramentalne „tak” już 25 października. Jak już pisał „Super Express”, ceremonia będzie skromna, a udział w niej wezmą tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina.

Ikona „M jak miłość” poza listą gości

Okazuje się, że na tej liście zabrakło jednak kogoś bardzo ważnego dla fanów serialu. Teresa Lipowska, czyli niezapomniana Barbara Mostowiak, została wprost zapytana przez dziennikarzy o zaproszenie. Odpowiedź była zaskakująco szczera:

Nie mam zaproszenia na ślub Kasi Cichopek, ale i tak bym nie poszła

– wyznała aktorka w rozmowie z „Faktem”.

„Nie mam już siły” – szczere słowa Lipowskiej

Lipowska nie ukrywa, że powodem nie są żadne konflikty czy prywatne urazy. Po prostu w jej wieku i przy obecnym stanie zdrowia wyjścia na większe uroczystości są zbyt męczące.

Ja już nie mam siły. Jako tako radzę sobie na planie serialu, ale gdzieś dalej wyjść to już na pewno nie dla mnie. Życzę jej wszystkiego najlepszego

– dodała gwiazda.

Sama uroczystość zapowiada się wyjątkowo. Cichopek i Kurzajewski mają zamiar podzielić się z fanami fragmentami z tego dnia w mediach społecznościowych. My już nie możemy się odczekać, a Wy?

