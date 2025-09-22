Co to było za wesele! Hyży zaprosiła Cichopek i Kurzajewskiego na swój drugi ślub. Kto jeszcze się pojawił?

Aga Kwiatkowska
2025-09-22 18:26

Agnieszka Hyży 10 lat po ślubie z Grzegorzem Hyżym postanowiła odnowić przysięgę małżeńską i wyprawić huczne wesele. Gdy dekadę temu przysięgała piosenkarzowi miłość aż po grób, wesele zeszło na drugi plan i ostatecznie wcale się nie odbyło. Małżonkowie teraz wszystko nadrobili! Na ich weselu byli i rodzice, i dzieci, i sporo znanych twarzy. Kogo zaprosili małżonkowie?

Agnieszka Hyży po raz pierwszy wyszła za mąż w 2011 r., ale ta relacja zaskakująco szybko zakończyła się rozwodem. Doszło do niego 3 lata po ślubie. W kolejnym roku gwiazda telewizji, wtedy jeszcze znana jako Agnieszka Popielewicz, planowała już kolejne zamążpójście. W 2015 r. przysięgła miłość i wierność Grzegorzowi Hyży. Od tamtej pory zakochani tworzą parę, która wspiera się i jest ze sobą na dobre i na złe.

Zakochani zajmują się aż czwórką dzieci, ale mają tylko jedną wspólną pociechę - czteroletniego Leona. Jego starsi bracia i siostra to owoce wcześniejszych małżeństw Hyżych.

We wrześniu 2025 r., 10 lat i 2 miesiące po ślubie, państwo Hyży postanowili znów powiedzieć sobie "tak" i wyprawić zaległe wesele, którego nie urządzili dekadę temu. Na imprezie nie mogło zabraknąć ich pociech! Ale Agnieszka i Grzegorz zaprosili też gwiazdy. Kto się pojawił na hucznym drugim ślubie Hyżych?

Drugi "ślub" Hyżych - bez internetu

Agnieszka Hyży w lipcu na swoim profilu na Instagramie wspomniała, że może warto by było nadrobić zaległości i wyprawić wesele, którego wcześniej, po ślubie w 2015 r., zabrakło. Na forum nie kontynuowała tematu, ale planowała to szczególne wydarzenie. We wrześniu pochwaliła się fantastycznymi zdjęciami (autor to Alexey Pilipenko) w sieci! Imprezę trzymała w tajemnicy aż do momentu, gdy było już po weselu.

Gwiazda telewizji opublikowała długi wpis, w którym podziękowała wszystkim za obecność i wspomniała o "wylogowaniu" się z internetu na czas zabawy. To sprawiło, że nie było żadnych przecieków w sieci!

WE DID IT AGAIN… Nie pierwszy raz mówimy sobie TAK! 10 lat później, z dziećmi obok, rodzicami i wszystkimi, którzy są częścią naszej układanki. Dziękujemy Wam za dyskrecję, uważność i bycie tu i teraz. Za odłożenie telefonów i wylogowanie się z wirtualnego świata. Dzięki temu smakowało to jeszcze piękniej! A dziś już oficjalnie możemy powiedzieć: Państwo Mr & Mrs Hyży vol. 2! Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy sprawili, że nasze "wesele" po 10 latach wyglądało jak z bajki (dla mnie była to ogromna niespodzianka – kiedy weszłam na salę, dosłownie oniemiałam)! Dziękujemy za smaki, które zachwycały z każdym kolejnym kęsem, za przemówienia, przy których raz płakaliśmy ze wzruszenia, a raz pękaliśmy ze śmiechu. Za wyjątkowe prezenty i morze kwiatów. Za tańce, żarty, szaleństwo w kasynie i zabawę do białego rana. To wszystko stworzyło atmosferę nie do opisania. Szczerze mówiąc, nigdy nie przypuszczałam, że jeszcze raz dane mi będzie przeżyć coś tak magicznego. DZIĘKUJEMY!- pisała Agnieszka.

Wesele do białego rana z gwiazdami. Wymagany był biały lub czarny strój

Hyży bawiła się z mężem, dziećmi, rodzicami i bliską rodziną, ale też przyjaciółmi i znajomymi z show-biznesu. Na weselu nie zabrakło Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego (już 25 października staną na ślubnym kobiercu!), którzy wyglądali świetnie w biało-czarnych stylizacjach. Te kolory to nie przypadek. Młoda para zorganizowała imprezę w stylu "black and white", a wszyscy goście byli ubrani właśnie na biało, czarno lub czarno-biało.

Cichopek postawiła na elegancką spódnicę, którą zestawiła z czarną koszulą, a jej partner sięgnął po czerń. Z kolei pan młody pokazał się, podobnie jak Agnieszka, w bieli z drobnymi czarnymi akcentami. Na czarny klasyczny smoking i białą koszulę zdecydował się Maciej Rock.

Prezenter i inni goście po jakimś czasie zrzucili szykowne marynarki i muchy, by oddać się szaleństwu podczas gier w kasynie. Wtedy Hyży zamieniła białą, długą suknię na krótszą, czerwoną.

Daniel Martyniuk chciał uciec ze ślubu. Nie przebierał w słowach o swoim małżeństwie
