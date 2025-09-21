Agnieszka Hyży wzięła ślub! Tak, to nie jest żart. Suknia bielsza niż śnieg i zęby Ibisza

Agnieszka Hyży już pod raz trzeci została żoną (drugi raz z tym samym mężczyzną). Prezenterka na ślub ubrała suknię bielszą niż śnieg i... zęby Krzysztofa Ibisza. Grzegorz Hyży także postawił na jasne kolory. Jak się okazało, uroczystość do końca trzymana była w tajemnicy. - Nie pierwszy raz mówimy sobie TAK! 10 lat później, z dziećmi obok, rodzicami i wszystkimi, którzy są częścią naszej układanki. Dziękujemy Wam za dyskrecję, uważność i bycie tu i teraz. Za odłożenie telefonów i wylogowanie się z wirtualnego świata. Dzięki temu smakowało to jeszcze piękniej! A dziś już oficjalnie możemy powiedzieć: Państwo Mr & Mrs Hyży vol. 2! - czytamy wpisie Agnieszki Hyży na Instagramie.

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy sprawili, że nasze "wesele" po 10 latach wyglądało jak z bajki (dla mnie była to ogromna niespodzianka – kiedy weszłam na salę, dosłownie oniemiałam)! Dziękujemy za smaki, które zachwycały z każdym kolejnym kęsem, za przemówienia, przy których raz płakaliśmy ze wzruszenia, a raz pękaliśmy ze śmiechu. Za wyjątkowe prezenty i morze kwiatów. Za tańce, żarty, szaleństwo w kasynie i zabawę do białego rana. To wszystko stworzyło atmosferę nie do opisania. Szczerze mówiąc, nigdy nie przypuszczałam, że jeszcze raz dane mi będzie przeżyć coś tak magicznego. Dziękujemy!

- dodała szczęśliwa gwiazda.

Przypomnijmy, że pierwszy ślub Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży wzięli w 2025 roku. Odbył się on w Pałacu Senatorskim na Kapitolu w Rzymie. Wcześniej prezenterka związana była z Marcinem Mroczkiem i Mikołajem Witem (z tym drugim także wzięła ślub), a muzyk był mężem piosenkarki Mai Hyży. Ma z nią dwóch 13-letnich synów bliźniaków (Wiktora i Alexandra).

