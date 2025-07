Schorowana Maja Hyży broni Agnieszkę Hyży i byłego męża! "Pozwólcie tej kobiecie żyć"

Wydawać by się mogło, że Maja Hyży i Agnieszka Hyży są do siebie nastawione negatywnie. W końcu pierwsza to była żona Grzegorza Hyżego, a druga - obecna. Maja jednak nagle postanowiła wziąć w obronę Agnieszkę. I to w jakim stylu! Wiele innych byłych żon mogłoby się od niej uczyć. Czapki z głów!