Agnieszka Hyży od lat jest w szczęśliwym związku z Grzegorzem Hyżym. Zakochani pobrali się w 2015 r. i od tamtej pory spełniają jako małżonkowie i rodzice. Razem wychowują aż czwórkę dzieci - Martę, Leona, Wiktora i Aleksandra, ale tylko jedna z pociech jest ich wspólna.

Państwo Hyży po 10 latach postanowili wyprawić wesele i pochwalili się tym w sieci (zdjęcia wykonał im Alexey Pilipenko)! Panna młoda robiła piorunujące wrażenie, a jej suknia prezentowała się nawet lepiej niż ta sprzed dekady.

Agnieszka Hyży wzięła "ślub". Po raz drugi! A właściwie po raz trzeci

WE DID IT AGAIN… Nie pierwszy raz mówimy sobie TAK! 10 lat później, z dziećmi obok, rodzicami i wszystkimi, którzy są częścią naszej układanki. Dziękujemy Wam za dyskrecję, uważność i bycie tu i teraz. Za odłożenie telefonów i wylogowanie się z wirtualnego świata. Dzięki temu smakowało to jeszcze piękniej! A dziś już oficjalnie możemy powiedzieć: Państwo Mr & Mrs Hyży vol. 2! - napisała Hyży niedługo po eleganckiej uroczystości.

I dodała, prezentując piękne zdjęcia z wydarzenia:

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy sprawili, że nasze "wesele" po 10 latach wyglądało jak z bajki (dla mnie była to ogromna niespodzianka – kiedy weszłam na salę, dosłownie oniemiałam)! Dziękujemy za smaki, które zachwycały z każdym kolejnym kęsem, za przemówienia, przy których raz płakaliśmy ze wzruszenia, a raz pękaliśmy ze śmiechu. Za wyjątkowe prezenty i morze kwiatów. Za tańce, żarty, szaleństwo w kasynie i zabawę do białego rana. To wszystko stworzyło atmosferę nie do opisania.

Szczerze mówiąc, nigdy nie przypuszczałam, że jeszcze raz dane mi będzie przeżyć coś tak magicznego. DZIĘKUJEMY! - podkreśliła gwiazda telewizji.

Dla Agnieszki to był drugi "ślub" z Grzegorzem Hyżym, ale trzeci w ogóle. Pierwszy raz wyszła bowiem za mąż w 2011 r. za Mikołaja Wita, z którym ma córkę Martę. Ich związek przetrwał jedynie do 2014 r., a już w kolejnym doszło do zaślubin z piosenkarzem.

Piękna panna młoda

Agnieszka Hyży na weselu wyprawionym dekadę po ślubie pojawiła się ubrana w minimalistyczną, długą sukienkę, która tylko na pierwszy rzut oka była prosta i skromna. W rzeczywistości urzekała detalami, gorsetem, która sprawiał, że talia wydawała się węższa, a biodra pełniejsze i piękną formą. Kreacja wspaniale opinała sylwetkę gwiazdy, a tren optycznie dodał jej centymetrów - ale tylko, gdy mowa o wzroście.

W 2015 r. Agnieszka wyszła za mąż w krótkiej sukience zdobionej koronkami. Obie kreacje pochodziły z salonu Violi Piekut. Która podoba wam się bardziej?

Co ciekawe, w lipcu tego roku, gdy Agnieszka i Grzegorz celebrowali okrągłą rocznicę, Hyży zapowiedziała wesele, które ostatecznie trzymała w tajemnicy, póki się nie odbyło.

Spodobało nam się to świętowanie… więc chyba jeszcze chwilę się podelektujemy. Nie mieliśmy wtedy prawdziwego wesela - więc może czas je w końcu zrobić? - pisała w sieci.

