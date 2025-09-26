Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jak wygrana PiS! Kuba Wojewódzki "odkrył" drugie dno?!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu mają sobie powiedzieć "tak". Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że ślub pary prowadzących śniadaniówkę "Halo, tu Polsat" odbędzie się 25 października. Do sprawy odniósł się Kuba Wojewódzki i nawiązał... do wygranej PiS w wyborach parlamentarnych 2015. Czy prezenter TVN "odkrył" drugie dno ślubu "Kurzopków"?

Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jak wygrana PiS

  • Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mają wziąć ślub 25 października, o czym poinformował informator portalu Świat Gwiazd.
  • Kuba Wojewódzki skomentował datę ślubu, nawiązując do wygranej PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, co można żartobliwie uznać za "odkrycie drugiego dna" wydarzenia.
  • Wojewódzki znany jest z żartowania ze ślubów, samemu nigdy nie sformalizował żadnego związku.
  • Skojarzenie Cichopek i Kurzajewskiego z PiS jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że oboje stronią od polityki.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski ślub. Podano datę

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili, że są parą w październiku 2022 roku. Wcześniej - w marcu - aktorka i prezenterka wraz z ówczesnym mężem Marcinem Hakielem wydali oświadczenie o rozstaniu, a w sierpniu para była już po rozwodzie. Kolejnym etapem były zaręczyny Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Potwierdzone zostały one w ostatni dzień roku 2023. Ślub wydawał się być kwestią najbliższych miesięcy. Sporo się o nim plotkowało, ale konkretów brakowało, a czas mijał. W końcu jednak - ponad półtora roku po potwierdzeniu zaręczyn - podano datę ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wygadał się informator portalu Świat Gwiazd. 

Syn Cichopek nie przyjedzie na jej ślub z Kurzajewskim. 16-latek zamieszkał SAM w Argentynie

25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne tak. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które najbardziej im kibicują 

- zdradziło źródło serwisu. Wiadomość ta nie umknęła uwadze Kuby Wojewódzkiego. 

Kuba Wojewódzki o ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Nawiązał do wygranej PiS

Samozwańczy król TVN do ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odniósł się na łamach tygodnika "Polityka". Niedawno - także tam - dworował sobie ze ślubu Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej. Kuba Wojewódzki sam nigdy swojego związku nie sformalizował i może dlatego tak lubi żartować ze ślubów. Tym razem "Powiatowy" błysnął także wiedzą z najnowszej historii. 

Do mediów wyciekła data ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. 25 października. To symboliczny termin dla radosnych wydarzeń. Tego dnia w 2015 PiS wygrało wybory do Sejmu i Senatu

- napisał Kuba Wojewódzki. Jak widać "odkrył" drugie dno ślubu. Swoją drogą skojarzenie Kasi i Maćka z PiS... To dość ciekawe, szczególnie, że obydwoje stronią od polityki. Może chociaż Jarosław Kaczyński się ucieszy z takiej analogii.

