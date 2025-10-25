Menu na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tym delektowali się goście!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili swój związek w październiku 2022 r., a trzy lata później zrobili to, na co od dawna czekali ich fani - wzięli ślub. O kościelnym nie było mowy, ponieważ aktorka miłość i wierność przed obliczem Boga przysięgała już swojemu pierwszemu mężowi Marcinowi Hakielowi. Teraz więc 43-letnia aktorka i jej o dekadę starszy partner wzięli ślub cywilny.

I ślub, i wesele odbyły się w hotelu pod Lublinem, a więc z daleka od warszawskiego zgiełku. A nawet tam zjawili się fotoreporterzy, którzy tylko czekali na okazję, by uwiecznić ważne chwile dotyczące uroczystości. Kasia i Maciek zadbali o paparazzich i poczęstowali ich kawą oraz słodkościami! A co zaserwowali własnym gościom?

Zobacz także: Suknia ślubna Katarzyny Cichopek to modowy hit czy wtopa? Spytaliśmy ekspertów!

Ślub i wesele na bogato. Eleganckie ozdoby, biel, a co z daniami?

Ślub i wesele Cichopek i Kurzajewskiego odbyły się w bogato zdobionych wnętrzach hotelu. O to, by było elegancko i szykownie, zadbali profesjonaliści - między innymi firma zajmująca się tworzeniem ozdób z kwiatów. Przygotowana na uroczystość sala była jasna, a blasku dodawały jej białe bukiety i kompozycje.

Jeśli dodamy do tego lśniącą białą zastawę z odrobiną złota, błyszczące sztućce, szklane i metaliczne dodatki, wazony pełne białych róż oraz świec, otrzymamy obraz pełen luksusu i stylu glamour. Wszystko było dopięte na ostatni guzik!

Zobacz także: Kasia Cichopek znów jest mężatką! Posypały się komentarze gwiazd

Młoda para zadbała też o odpowiednie menu. Jak zdradza Fakt, goście weselni zostali uraczeni takimi pozycjami jak carpaccio z polędwicy wołowej, które podano z płatkami pecorino, rukolą i kroplą oliwy truflowej. Z zup do wyboru był rosół z domowym makaronem albo zupa borowikowa z grzankami. Danie główne stanowił schab, purée ziemniaczane i świeże sałaty z dressingiem ziołowym.

Zobacz także: Mnóstwo znanych twarzy na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kogo tam nie było?!

Podano też deser-niespodziankę, roladki z jelenia z sosem śliwkowym i kluskami śląskimi, barszcz czerwony z sakiewką z kapustą i grzybami, a to jeszcze nie wszystko. Dla biesiadników przygotowano bufety z przekąskami - również na słodko.

Zobacz także: Kasia Cichopek już po ślubie! Pokazała pierwsze zdjęcie, a na nim sukienkę. Coś pięknego!

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Cichopek niczym anioł! Tak na widok panny młodej zareagował Maciej Kurzajewski

Cichopek nie wraca do nagrań z "Tańca z gwiazdami". Tak trafiła do programu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.