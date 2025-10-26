Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przyłapani dzień po ślubie. Sportowe stylizacje i promienne uśmiechy

Paparazzi przyłapali młodą parę kilka godzin po ślubie i weselu. Na zdjęciach widać, że emocje po sobotniej uroczystości jeszcze nie opadły – Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyglądali na bardzo szczęśliwych. Uśmiech nie schodził im z twarzy, a w ich gestach i spojrzeniach widać było czułość i bliskość. Zamiast ślubnych kreacji tym razem postawili na wygodne, jesienne outfity – ciepłe kurtki, beże i biel, idealne na chłodny, październikowy dzień.

Swobodne stylizacje Cichopek i Kurzajewskiego na poweselną niedzielę

Podczas gdy w sobotę wszyscy goście pary młodej prezentowali się w eleganckich strojach, niedzielne spotkanie miało już zupełnie inny charakter. W planach była luźna stylizacja i odpoczynek po intensywnej nocy. Katarzyna Cichopek wybrała biały total look i futrzaną kurtkę, a Maciej – beżowe spodnie, kremowy golf i brązową kurtkę pilotkę. Oboje wyglądali naturalnie i świeżo, mimo nieprzespanej nocy.

Rodzinne kadry pośród jesiennych drzew

Podczas niedzielnego spaceru parze towarzyszyła córka Kasi - Helenka. Widać, że tworzą zgraną i pełną ciepła rodzinę – chętnie pozowali razem do zdjęć, śmiali się i wymieniali czułości. Nie zabrakło także romantycznych ujęć, na których Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski obejmują się i patrzą sobie w oczy.

Po emocjonującym weekendzie pełnym wrażeń nowożeńcy znaleźli chwilę dla siebie i bliskich. Widać, że cieszą się każdą wspólną chwilą – zarówno w blasku fleszy, jak i w codziennych, zwyczajnych momentach.

