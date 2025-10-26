Wzruszający gest Anny Muchy. Tak uczciła ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wyszło spektakularnie

Iwona Janczewska
2025-10-26 8:20

25 października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Uroczystość odbyła się w malowniczym otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego i przyciągnęła wiele znanych twarzy ze świata show-biznesu. Jednej osoby jednak zabrakło – Anny Muchy. Przyjaciółka pary postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić ich wielki dzień.

Choć Anna Mucha nie mogła uczestniczyć w jednym z najgłośniejszych ślubów roku, aktorka znalazła sposób, by złożyć przyjaciółce wyjątkowe życzenia. Sprytnie połączyła obowiązki zawodowe z serdecznym gestem, który rozczulił zarówno publiczność w teatrze, jak i internautów.

Mucha namówiła publiczność, by ta wraz z nią zaśpiewała "Sto lat" dla nowożeńców

Anna Mucha i Katarzyna Cichopek poznały się lata temu na planie serialu "M jak miłość" i od tamtej pory utrzymują serdeczny kontakt. Niestety, w dniu ślubu serialowej Kingi Zduńskiej, jej przyjaciółka miała zaplanowany spektakl teatralny i nie mogła pojawić się na ceremonii.

Mimo to aktorka nie przeszła obojętnie wobec tak ważnego dnia w życiu przyjaciółki. Postanowiła uczcić ślub w miejscu, w którym akurat przebywała — na teatralnej scenie. W przerwie spektaklu zwróciła się do widzów i wspólnie z nimi zaśpiewała młodej parze "Sto lat".

Otóż dzisiaj Kasia Cichopek... która jest godzina? Za 17 min idzie - wiecie, tą aleją. I chyba powie tak! Katarzyna Cichopek i Maciek Kurzajewski dzisiaj biorą ślub! Ja nie mogę z oczywistych względów tam być, bo jestem razem z Wami, ale co się śpiewa młodej parze?! No to śpiewamy

– wypaliła Anna Mucha, a publiczność natychmiast odpowiedziała chóralnym "Sto lat".

Mucha nie ma wątpliwości: Polska Wam kibicuje

Mucha opublikowała nagranie na swoim InstaStory, podpisując je słowami:

Polska Wam kibicuje. Kasiu, Maćku nie mogę dziś z Wami być, ale sercem jestem z Wami! I całuję Was mocno i żyjcie w szczęściu i miłości, a później zapraszam do teatru.

Choć Anna Mucha nie mogła uczestniczyć w ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego osobiście, udowodniła, że przyjaźń nie zna granic ani przeszkód. Jej teatralne życzenia pokazały, że nawet z dala można dzielić się radością i wsparciem w ważnych chwilach.

Anna Mucha i Katarzyna Cichopek
36 zdjęć
Katarzyna Cichopek
Maciej Kurzajewski
Anna Mucha