Jan Kliment z żoną i synem wyjeżdżają ze ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tak wyglądali po imprezowej nocy

rr
2025-10-26

Ślub i wesele Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego są najbardziej komentowanym wydarzeniem weekendu. Na liście gości nie zabrakło przyjaciół pary młodej, w tym znanych tancerzy – Jana i Lenki Klimentów. To właśnie oni poprzedniej nocy zachwycili wszystkich swoim pokazem tańca, a teraz trafili w obiektywy paparazzich. Przyłapano ich, jak wyjeżdżali z hotelu.

W niedzielny poranek, mimo kapryśnej pogody, Jan i Lenka Klimentowie w dobrych humorach opuszczali hotel, w którym odbywało się wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Choć para miała za sobą intensywną noc pełną tańców, emocji i rozmów do białego rana, wyglądała na szczęśliwą i zrelaksowaną. Ubrani na luzie, bez scenicznego makijażu i błysku reflektorów, pokazali swoje naturalne, rodzinne oblicze.

Jan i Lenka Klimentowie zachwycili na weselu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Podczas sobotniego przyjęcia Klimentowie byli jedną z największych atrakcji wieczoru. Jan i Lenka przygotowali dla młodej pary wyjątkowy pokaz tańca, który zachwycił wszystkich gości. Ich występ pełen pasji i energii wywołał gromkie brawa, a chwilę później tancerze zaprosili na parkiet samych nowożeńców.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dali się porwać muzyce – tańczyli z uśmiechem, trzymając się za ręce, a ich radość udzieliła się całej sali.

Poranek po weselu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Dzień później, kiedy emocje nieco opadły, Klimentowie zostali przyłapani przez paparazzich z samego rana, jak opuszczali hotel. Mimo zmęczenia widać było, że wciąż dopisują im dobre humory. Towarzyszył im niespełna 3-letni synek, Cristian – oczko w głowie znanych rodziców.

Chłopczyk grzecznie czekał, aż mama wsadzi go do fotelika, a w tym czasie Jan pakował ciężkie tobołki do auta. Ta codzienna scena tylko potwierdziła, że Klimentowie są nie tylko świetnymi tancerzami, ale też zgraną i ciepłą rodziną.

Rodzina tancerzy, nawet po szalonej nocy pełnej muzyki i tańców, nie traciła energii ani uśmiechu. To był weekend pełen emocji, miłości i przyjaźni — dokładnie taki, jakiego życzy się każdej młodej parze.

Jan Kliment z żoną i synem wyjeżdżają ze ślubu Kasi Cichepek-Kurzajewskiej
