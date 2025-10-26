24 godziny po ślubie Kasia Cichopek wszystko pokazała! Tak wyglądała sala weselna. Blichtr i blask

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są małżeństwem od 24 godzin! Dzień po ślubie młoda żona postanowiła pokazać salę, w której aż do rana balowały gwiazdy, a także ozdoby wykonane przez profesjonalną firmę i przepiękną aranżację stołów. Wszystko się błyszczało, a biel uderzała po oczach. Katarzyna nie zapomniała o podziękowaniach!

Cichopek 24 godziny po ślubie. Komu podziękowała?

Na instagramowym profilu aktorki, która dokładnie dzień wcześniej pochwaliła się pierwszym ślubnym zdjęciem, pojawił się wpis pełen podziękowań. Komu Kasia jest wyjątkowo wdzięczna za pomoc w organizacji najważniejszego dnia w życiu?

Nie mogliśmy wyobrazić sobie piękniejszego miejsca, by powiedzieć sobie TAK - zaczęła gwiazda.

I faktycznie, uroczystość ślubna - i ślub cywilny, i wesele - odbyły się w bardzo eleganckim hotelu, który Cichopek i Kurzajewski przetestowali wielokrotnie. Tym razem postanowili wynająć cały budynek tylko dla siebie i swoich gości, którzy bawili się do upadłego. Joanna Kurska z mężem tańczyli do końca i pokazali to w sieci, inni znani weselnicy też pochwalili się zdjęciami i nagraniami.

Hotel Drob, bo to tam Kasia powiedziała "tak" Kurzajewskiemu, znajduje się daleko od warszawskiego zgiełku, ale na miejscu i tak nie brakowało paparazzich. Cichopek napisała, oznaczając hotel:

Dziękujemy z całego serca! Tu zawsze czujemy się jak w domu.

Aktorka zwróciła się też do firmy, która zadbała o ozdoby: "Dekoracje były absolutnie obłędne!", do Lidii Kocik związanej z hotelem: "Bez Ciebie by się to nie udało. Dziękujemy za wszystko, jesteś niezastąpiona!", a także do Karoliny Wasilewskiej-Cichopek:

"Najwspanialsza Bratowa na świecie! Kochamy Cię i dziękujemy za wszystko!".

Co pokazała Cichopek?

Kasia do podziękowań załączyła krótkie nagranie będące połączeniem migawek pokazujących salę, pięknie przyozdobione stoły, dekoracje w stylu glamour, a także męża, w którego ramiona rzuciła się na filmiku.

Wygląda na to, że ślub i wesele bardzo się udały.

