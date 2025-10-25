Joanna Kurska zaszalała na weselu Cichopek i Kurzajewskiego! „W tanecznych nastrojach!”

Joanna Kurska świętowała na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, dzieląc się radosnymi zdjęciami z uroczystości.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego odbył się 25 października 2025 roku w prywatnym hotelu Drob w Urszulinie, z udziałem wielu znanych osobistości.

Kurska przyleciała specjalnie z Waszyngtonu na uroczystość, podkreślając bliską przyjaźń z Cichopek, która rozpoczęła się podczas pracy w „Pytaniu na Śniadanie”.

Zdjęcia i relacje Joanny Kurskiej z wesela, pełne radości i tanecznych nastrojów, szybko stały się hitem w sieci, wzbudzając entuzjazm internautów.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego – wydarzenie roku

Ceremonia ślubna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbyła się 25 października 2025 roku w malowniczym hotelu Drob w Urszulinie, położonym w otulinie Parku Narodowego. Para zadbała o prywatność swoich gości, wynajmując cały kompleks na wyłączność.

Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata mediów, polityki i sportu. Wśród nich nie zabrakło Joanny Kurskiej z mężem Jackiem, która już wcześniej dawała wyraz swojemu wsparciu dla tej relacji.

Joanna Kurska świętuje z młodą parą

Była szefowa programu „Pytanie na Śniadanie”, Joanna Kurska, nie kryła radości z uczestnictwa w wyjątkowej uroczystości. Od rana relacjonowała przygotowania do ślubu, a później zaskoczyła fanów zdjęciem ze wspólnej zabawy. Relacja, którą opublikowała na Instagramie, szybko stała się hitem sieci.

Jak sama napisała: „My już gotowe na ślub, w tanecznych nastrojach”Zdjęcie w eleganckich kreacjach i szerokich uśmiechach doskonale oddaje atmosferę radości, jaka panowała podczas uroczystości.

Przyjaźń, która przetrwała poza planem telewizyjnym

Relacja Joanny Kurskiej z Katarzyną Cichopek sięga czasów, gdy obie pracowały przy produkcji „Pytania na Śniadanie”. Od tamtej pory utrzymują bliskie kontakty - pisze serwis party.pl. Kilka dni przed ślubem Kurska zdradziła, że specjalnie na tę uroczystość przyleciała z Waszyngtonu, co spotkało się z ciepłym przyjęciem fanów.

Nie tylko pojawiła się na miejscu, ale też chętnie dzieliła się emocjami z obserwatorami w mediach społecznościowych. Jej entuzjazm i szczere wzruszenie udzieliły się internautom, którzy zasypali ją komentarzami pełnymi gratulacji i życzeń dobrej zabawy.

Taneczna noc pełna emocji

Na zdjęciach i nagraniach z wesela widać, że goście bawili się znakomicie. Joanna Kurska i była posłanka PiS Beata Mazurek pozowały w rytmie muzyki, pokazując, że przyjęcie było pełne radości i dobrej energii. Internauci nie mają wątpliwości – to jedno z najpiękniejszych wydarzeń tego roku w świecie polskich mediów.

