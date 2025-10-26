Wiadomo, co robił Marcin Hakiel w dniu ślubu Kasi Cichopek. Jednoznaczny "komentarz"

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2025-10-26 9:02

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. W sobotę, 25 października, para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Choć sama ceremonia odbyła się z dala od mediów, emocje wokół niej sięgały zenitu. Nie zabrakło pytań o to, jak ten dzień spędził były mąż aktorki – Marcin Hakiel. Tancerz postanowił odpowiedzieć... tańcem.

Podczas gdy w romantycznych okolicznościach rozgrywała się uroczystość ślubna Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, Marcin Hakiel przebywał na planie programu "99 — gra o wszystko", który wiosną trafi na antenę TTV. Zamiast komentarzy czy medialnych oświadczeń, tancerz wybrał zupełnie inną formę reakcji.

W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, w którym wykonał wymowny układ taneczny. Całość opatrzona została zabawnym podpisem:

Kiedy dzwonią do ciebie, żebyś skomentował ślub byłej żony... A ty świetnie bawisz się na planie "99 — gra o wszystko".

Internauci natychmiast zareagowali na jego wpis. Wielu fanów uznało, że Hakiel wykazał się dystansem i poczuciem humoru. Inni docenili, że zamiast wchodzić w medialne spekulacje, woli skupić się na pracy i pasji, która od lat jest jego znakiem rozpoznawczym.

Tak, Marcin, śmiej się z tego! Szczęścia dla Was!

Lepiej ujac sie tego nie dalo 🔥👏 pozdrawiam/

A co tu komentować? Każdy ma swoje życie....

Nie oni pierwsi, ani ostatni. Każde niech idzie swoją drogą! Powodzenia.

Jego taneczny występ był nie tylko lekkim żartem z całej sytuacji, ale też subtelnym pokazem tego, że tancerz zamknął już pewien etap w swoim życiu i idzie dalej z uśmiechem. Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel postawił na rozwój zawodowy i aktywność w mediach. W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się w telewizji i projektach rozrywkowych.

Ślub jego byłej żony z Maciejem Kurzajewskim niewątpliwie przyciągnął uwagę mediów, ale Hakiel swoim zachowaniem udowodnił, że potrafi podejść do tematu z humorem. Wygląda na to, że tancerz znalazł idealny sposób, by zareagować na medialny szum - z uśmiechem i w rytmie muzyki.

