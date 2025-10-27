Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie!

Po miesiącach spekulacji i plotek Katarzyna Cichopek (43 l.) i Maciej Kurzajewski (52 l.) zostali mężem i żoną! Prowadzący "Halo, tu Polsat" pobrali się w ostatnią sobotę października. Szczegóły uroczystości niemal do samego końca były tajemnicą. Wiadomo było, że ślub odbędzie się w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Na kilka dni przed weselem wyciekła lista gości. Znaleźli się na niej m.in. Ewa Wachowicz, Anna Lewandowska z "Pytania na śniadanie", Aleksander Sikora, Monika Pyrek, Joanna Kurska, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Mateusz Gessler, Mateusz Kusznierewicz czy Edward Miszczak.

O tym, gdzie dokładnie odbędzie się wesele bardzo długo nie wiedzieli sami goście. Początkowo mieli tylko szczątkowe informacje o uroczystości – datę oraz wytyczne dotyczące stroju. W sobotę mieli ubrać się elegancko, natomiast w niedzielę przygotować sportowe stylizacje. Na krótko przed ślubem okazało się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pobiorą się w znajdującym się w otulinie Poleskiego Parku Narodowego hotelu Drob.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprawiny spędzili na... bagnach

Państwo młodzi przygotowali dla swoich gości szereg atrakcji. W trakcie przyjęcia weselnego Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie zabrakło muzyki, wzruszeń i efektownych tanecznych pokazów. Zabawy trwały do białego rana! Jednak nowożeńcy nie dali za bardzo odpocząć swoim gościom.

Dzień po weselu postanowili skorzystać z pięknej pogody, a przede wszystkim zachwycających okoliczności przyrody i Poleskiego Parku Narodowego. Ubrani w luźniejsze lub sportowe stroje udali się na zwiedzanie pobliskich lasów oraz mokradeł. Zajrzeli również do zabytkowego skansenu. Goście chętnie dzielili się w swoich mediach społecznościowych relacją z wycieczki.

Po tańcach zwiedzaliśmy bagna! - napisała Anna Lewandowska pod serią zdjęć.

