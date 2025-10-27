Przepiękna panna młoda Kasia Cichopek na profesjonalnych zdjęciach. Jak modelka?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-27 21:55

Kasia Cichopek 25 października była przepiękną panną młodą, co było widać już na pierwszym zdjęciu, które udostępniła zaraz po ślubie. Później gwiazda "M jak miłość" pokazała też nagrania - i te wykonane przez specjalistów, i te kręcone przez któregoś z gości. Za każdym razem uwagę przyciągały ślubne kreacje 43-letniej panny młodej. Teraz Kasia zaprezentowała swoim fanom kolejną odsłonę - profesjonalne zdjęcia ślubne, które wyglądają niczym sesja do magazynu o modzie!

Super Express Google News

Ślub i wesele jak z bajki. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak"

W sobotę 25 października 2025 roku cała Polska mówiła o jednym - wielkiej uroczystości, której bohaterami byli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para po kilku latach związku wreszcie zalegalizowała go, a cywilna ceremonia zaślubin odbyła się w wyjątkowym miejscu: w eleganckim hotelu w okolicach Lublina. Obiekt został na czas ślubu, wesela i poprawin całkowicie zamknięty dla gości z zewnątrz. Młodzi pragnęli ciszy i prywatności dla siebie i swoich bliskich, mimo show-biznesowego rozmachu całego przedsięwzięcia.

Zobacz także: 24 godziny po ślubie Kasia Cichopek wszystko pokazała! Tak wyglądała sala weselna. Blichtr i blask

Kasia niczym anioł

Gdy para była już po ślubie, na instagramowym profilu Cichopek pojawiło się pierwsze zdjęcie małżonków. Oboje prezentowali się bardzo szykownie i dość poważnie. Nagrania, które później pojawiły się w sieci były w podobnym tonie. Na jednym z nich uwieczniono moment, gdy Maciej po raz pierwszy zobaczył Kasię w sukni ślubnej. Natychmiast stwierdził, że jego partnerka wygląda jak anioł, a ta otarła z policzka łzę wzruszenia.

Kasia w dniu ślubu miała na sobie kreację projektantki Viola Piekut – suknię z falbaną wysmuklającą sylwetkę, głębokim dekoltem i szerszymi ramionami. W trakcie nocy gwiazda zmieniała jednak wdzianka wielokrotnie! Podczas pierwszego tańca zaprezentowała sukienkę z gorsetową górą, później pokazała się w takim samym gorsecie i w spodniach z bardzo szerokimi nogawkami, a na koniec zostawiła sukienkę z kokardkami na ramionach - uroczą, ale jednocześnie szalenie kobiecą, bo eksponującą biust.

Zobacz także: Kasia Cichopek znów jest mężatką! Posypały się komentarze gwiazd

Jak modelka?

Trzy z czterech stylizacji Cichopek zaprezentowała na ujęciach w nowym wpisie, który pojawił się na jej profilach na Facebooku i Instagramie. Fotki autorstwa Bujak Studio robią furorę w sieci. Nie ma się co dziwić, wyglądają niczym sesja do magazynu o modzie.

Kiedy marzenia spotykają się z talentem. Dziękuję Ci, Kochana @violapiekut, za najpiękniejsze suknie, jakie mogłam sobie wymarzyć. Każdy detal był idealny, a ja czułam się wyjątkowo w każdym momencie tego dnia. To nie była tylko suknie - to była historia napisana z miłością - wyznała Kasia Cichopek.

Zobacz także: Kiedy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócą do pracy po ślubie? Na miodowy miesiąc muszą poczekać

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Cichopek niczym anioł! Tak na widok panny młodej zareagował Maciej Kurzajewski 

Kasia Cichopek już po ślubie. Wyglądała przepięknie!
Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub
34 zdjęcia
Quiz. Te superduety podbiły serca ludzi. Kogo z pary brakuje? Nie daj się prosić i wytęż pamięć
Pytanie 1 z 10
Kto współprowadził z Bogumiłą Wander "Koncert życzeń"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Katarzyna Cichopek
ŚLUBY GWIAZD
ŚLUB
Maciej Kurzajewski