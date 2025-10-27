Przepiękna panna młoda Kasia Cichopek na profesjonalnych zdjęciach. Jak modelka?

Ślub i wesele jak z bajki. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak"

W sobotę 25 października 2025 roku cała Polska mówiła o jednym - wielkiej uroczystości, której bohaterami byli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para po kilku latach związku wreszcie zalegalizowała go, a cywilna ceremonia zaślubin odbyła się w wyjątkowym miejscu: w eleganckim hotelu w okolicach Lublina. Obiekt został na czas ślubu, wesela i poprawin całkowicie zamknięty dla gości z zewnątrz. Młodzi pragnęli ciszy i prywatności dla siebie i swoich bliskich, mimo show-biznesowego rozmachu całego przedsięwzięcia.

Kasia niczym anioł

Gdy para była już po ślubie, na instagramowym profilu Cichopek pojawiło się pierwsze zdjęcie małżonków. Oboje prezentowali się bardzo szykownie i dość poważnie. Nagrania, które później pojawiły się w sieci były w podobnym tonie. Na jednym z nich uwieczniono moment, gdy Maciej po raz pierwszy zobaczył Kasię w sukni ślubnej. Natychmiast stwierdził, że jego partnerka wygląda jak anioł, a ta otarła z policzka łzę wzruszenia.

Kasia w dniu ślubu miała na sobie kreację projektantki Viola Piekut – suknię z falbaną wysmuklającą sylwetkę, głębokim dekoltem i szerszymi ramionami. W trakcie nocy gwiazda zmieniała jednak wdzianka wielokrotnie! Podczas pierwszego tańca zaprezentowała sukienkę z gorsetową górą, później pokazała się w takim samym gorsecie i w spodniach z bardzo szerokimi nogawkami, a na koniec zostawiła sukienkę z kokardkami na ramionach - uroczą, ale jednocześnie szalenie kobiecą, bo eksponującą biust.

Jak modelka?

Trzy z czterech stylizacji Cichopek zaprezentowała na ujęciach w nowym wpisie, który pojawił się na jej profilach na Facebooku i Instagramie. Fotki autorstwa Bujak Studio robią furorę w sieci. Nie ma się co dziwić, wyglądają niczym sesja do magazynu o modzie.

Kiedy marzenia spotykają się z talentem. Dziękuję Ci, Kochana @violapiekut, za najpiękniejsze suknie, jakie mogłam sobie wymarzyć. Każdy detal był idealny, a ja czułam się wyjątkowo w każdym momencie tego dnia. To nie była tylko suknie - to była historia napisana z miłością - wyznała Kasia Cichopek.

