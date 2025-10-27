Kiedy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócą do pracy po ślubie? Na miodowy miesiąc muszą poczekać

Kasia Cichopek znana z "M jak miłość" i Maciej Kurzajewski, prezenter oraz znany dziennikarz i gospodarz "Halo, tu Polsat", wzięli ślub 25 października 2025 roku. Uroczystość odbyła się z dala od wielkiego miasta w hotelu Hotel Drob w Urszulinie – malowniczo położonym miejscu z daleka od Warszawy. Cały hotel został na czas uroczystości zamknięty dla osób z zewnątrz - wszystko po to, by zapewnić prywatność młodej parze i ich gościom.

Piękna panna młoda, znani goście

Kasia podczas ślubu i wesela wyglądała wspaniale! Wystąpiła w kreacji zaprojektowanej przez Violę Piekut. Sukienka była elegancka, miała mocno zarysowane ramiona, głęboki dekolt i falbany. Tak ubrana Cichopek powiedziała "tak" swojemu partnerowi. Jednak pierwszy taniec wykonała w innej kreacji - z gorsetem, a na przyjęciu poślubnym bawiła się również w spodniach z bardzo szerokimi nogawkami.

Gwiazda i jej mąż tańczyli do białego rana, a ich goście przyznali w sieci, że bawili się doskonale. Na liście zaproszonych osób znalazły się gwiazdy świata show-biznesu, ale nie tylko. Byli Jacek Kurski z żoną Joanną, Monika Pyrek, Mateusz Kusznierewicz, Apoloniusz Tajner, Jan Kliment z Lenką Kliment, Aleksander Sikora, Anna Lewandowska... Para młoda zadbała o wykwintną oprawę, a sala została udekorowana "na bogato". Była też fotobudka i inne atrakcje.

Niestety nie wszyscy goście mogli bawić się do białego rana. Agnieszka Hyży szybko wróciła do Warszawy, bo następnego ranka prowadziła "Halo, tu Polsat". Teraz fani show zastanawiają się, kiedy na plan wrócą młodzi małżonkowie!

Kiedy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócą do "Halo, tu Polsat"?

Młoda para niedługo po ślubie złożyła podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji całego przedsięwzięcia. Cichopek pokazała też nagranie, na którym uwieczniono moment, gdy Kurzajewski po raz pierwszy zobaczył ją w sukni ślubnej. Na InstaStory Kasi pojawiło się też kilka wpisów, ale żaden nie informował o tym, kiedy aktorka i jej partner wrócą do pracy.

Jak donosi Fakt, ma się to wydarzyć już na początku listopada! Wielbiciele Cichopek i Kurzajewskiego muszą więc poczekać, ale jeśli para faktycznie ma tylko kilka dni urlopu, raczej nie ma mowy o miodowym miesiącu z długim relaksem pod palmami...

