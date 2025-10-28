Agnieszka Hyży zdradza sekrety ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Prezenty, goście, zakaz nagrań...

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbyło się w wyjątkowej atmosferze, z dala od tłumów – w eleganckim hotelu, który na czas uroczystości został udostępniony wyłącznie zaproszonym osobom. Goście zostali uraczeni pysznościami. Na stołach pojawiły się takie dania jak carpaccio z polędwicy wołowej z płatkami pecorino i oliwą truflową, rosół z domowym makaronem, zupa borowikowa z grzankami, schab z purée. Był też ogromny tort.

Weselnicy bawili się do białego rana, tańcząc i szalejąc w przygotowanych dla nich punktach m.in w fotobudce. Wesele gwiazd rządziło się jednak swoimi prawami. Opowiedziała nam o nich Agnieszka Hyży, która brała udział w uroczystości przyjaciół, ale musiała z niej wyjść wcześniej, aby się wyspać przed porankiem w "Halo, tu Polsat".

Agnieszka Hyży wyznaje: był list z prośbą do gości!

Agnieszka Hyży w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła kulisy ślubu i wesela Macieja Kurzajewskiego i Kasi Cichopek.

Zastanawiam się czy w CV już sobie nie powinnam wpisać rzecznik prasowy państwa Kurzejewskich

- powiedziała nam ze śmiechem Agnieszka, gdy zapytaliśmy o wesele przyjaciół.

Podobało mi się bardzo to, że ten nadmuchany, bardzo medialnie, balonik, w środku wyglądał zupełnie inaczej. To była naprawdę prywatna, zamknięta uroczystość, pełna wzruszeń, ich bliskich, rodziców, dzieci (...) Oni na własnych warunkach udostępnili jedno zdjęcie, dwa nagrania. My dostaliśmy też list piękny w pokojach, w którym była jasno zawarta informacja, że proszą, by pozostać offline, że są od tego ekipy profesjonalne, które nam robią zdjęcia i w razie czego możemy z nich skorzystać do naszego prywatnego użytku

- zrelacjonowała nam prezenterka "Halo, tu Polsat".

Czy to oznacza, że gościom zabrano telefony?

Jesteśmy wszyscy dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi, jeżeli ktoś sobie nie życzy fotografowania, to po prostu się tego nie robi. Zresztą zauważcie Państwo, że nie ma w ogóle zdjęć z uroczystości, mówię o zaślubinach. Nawet zerkałam na tę salę - przez całą uroczystość nikt nie wyjął telefonu. Nie ma żadnych zdjęć z tego momentu deklaracji, przysięgi. To był najbardziej wzruszający moment. Ja przyznaję, że przepłakałam praktycznie w całości. (...) Nie mam kalkulatora w głowie, ale myślę, że na pewno było około stu osób. Nikt nie zrobił zdjęć

- zdradza nam gwiazda "Halo tu Polsat". A co z prezentami?

Nie byliśmy super oryginalni. Listy prezentów nie było, więc tradycyjnie - koperta - podsumowała Hyży, która niedawno sama ponownie wzięła ślub (z tym samym parterem) i gościła na nim Cichopek z Kurzajewskim.

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!