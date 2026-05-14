Wiadomo, jak córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego zdała ustną maturę. A co z pisemną? Mama wszystko zdradziła

Córka Gąsowskiego i Głogowskiej jest niemal dorosła

Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, w tym roku przeżywa wyjątkowo emocjonujący czas. Najpierw była bajkowa studniówka, a teraz przyszedł moment prawdy - matura! Dumni rodzice nie kryją wzruszenia, bo ich jedyna córka właśnie wkracza w dorosłość.

Jeszcze kilka miesięcy temu media rozpisywały się o przygotowaniach Julii do balu studniówkowego. Anna Głogowska relacjonowała w sieci wybór kreacji córki, pytając fanów, czy lepiej postawić na kolor czekolady, czy może wina. Ostatecznie Julia zachwyciła na studniówce w długiej, eleganckiej sukni w odcieniu bordo. Internauci byli zgodni - wyglądała zjawiskowo i wyróżniała się na tle rówieśników. Sama Głogowska, której nie zabrakło na pierwszej części balu jedynaczki, nie ukrywała emocji i przyznała, że to dla niej niezwykle wzruszający moment.

Teraz jednak czas zabawy dobiegł końca. W maju Julia Gąsowska przystąpiła do egzaminów maturalnych.

Nastoletnia Julia jest już po maturze. Jak jej poszło?

Głogowska bardzo przejmowała się i studniówką ukochanej córki, i jej maturą. Na początku maja opublikowała w mediach społecznościowych pełen emocji wpis, w którym wspierała córkę przed pierwszym egzaminem z języka polskiego. Nie zabrakło też rodzinnego humoru i tradycyjnego kopniaka na szczęście. Głogowska podkreślała, że egzaminami i wyjątkowym czasem matur bardziej stresują się rodzice niż sami maturzyści. Głos zabrał również Piotr Gąsowski, który publicznie trzymał kciuki za córkę i życzył jej powodzenia. Dziewczyna dała z siebie wszystko. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Ale jak To??? 100 proc. z ustnego języka polskiego i 100 proc. z języka angielskiego??? Tak strrrasznie i nieprzyzwoicie się cieszymy i chwalimy, że chyba będziemy na językach. Ps. pisemne to co innego. I może to i lepiej, że jeszcze do 8 lipca będziemy sobie wszyscy żyć w błogiej i radosnej nieświadomości - pisała uradowana mama, gdy jej pociecha zdała maturę, a przynajmniej jej część - i to śpiewająco.

I dodała nieco później:

Kiedy jest co świętować, TATA (na chwilę przed odlotem) zaprosił MATURZYSTKĘ na jedzonko. Brawo Julka.

