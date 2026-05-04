Córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej pisze maturę! Dumna mama wszystko zdradziła i... dała córce kopniaka

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska wspólnie wychowują córkę. Jest maturzystką

Choć związek Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej zakończył się lata temu, dziś nadal łączy ich coś niezwykle ważnego. To wyjątkowa troska o córkę i dobre relacje rodzinne. Para rozstała się w 2016 r. w przyjaznej atmosferze i od początku stawiała dobro Julii na pierwszym miejscu. Aktor i jego dawna życiowa partnerka (ale również partnerka z parkietu "Tańca z Gwiazdami" sprzed 21 lat!) zgodnie współpracują i wspierają się w kluczowych momentach, takich jak właśnie matura ich jedynej latorośli.

Julia może liczyć na oboje rodziców. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że jest dumny z córki i stara się być obecny w jej życiu mimo licznych obowiązków zawodowych. Z kolei Głogowska czuwa nad codziennością maturzystki, wspierając ją i w przygotowaniach do egzaminów, i podczas chwil relaksu. Wcześniej mama i córka razem wybierały kreację studniówkową, tancerki nie zabrakło też na balu. Dawna gwiazda telewizji z dumą patrzyła na Julię tańczącą poloneza.

Mama życzy córce powodzenia

4 maja zaczął się bardzo stresujący czas matur. Pogoda dopisuje, ale tym, którzy właśnie zdają egzaminy, nie w głowie słońce...

POWODZENIA #matura2026 Dzień pierwszy - Język polski. Jak to dobrze, że nasz Bartuś podwozi Julkę do szkoły... Bo ja się nawet nie martwię o nasze dzieci - one sobie poradzą! Ja tu teraz najmocniej ściskam RODZICÓW!!! DAMY RADĘ! Ha? - napisała Anna Głogowska na swoim instagramowym koncie.

I pokazała zdjęcie oraz nagrania ze swoją maturzystką w roli głównej. Nie obyło się bez kopniaka na szczęście!

Juleczko, całą rodzinką trzymamy kciuki - skomentowała Magda Steczkowska.

Hanna Śleszyńska, była partnerka Piotra Gąsowskiego i mama jego starszego dziecka, syna Jakuba, dodała:

Dadzą radę. Anusia, obie z mamą trzymamy kciuki. Ja też się denerwuję.

Odezwał się też Piotr Gąsowski:

A ja nie tylko trzymam kciuki… Ja od rana… ech, szkoda gadać! Julcia! Połamania!

