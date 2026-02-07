Anna Głogowska z córką na studniówce! Pokazała zdjęcia z imprezy. Julia wyróżniała się na tle koleżanek

Na instagramowym profilu tancerki, którą widzowie na pewno dobrze pamiętają z "Tańca z Gwiazdami", Anny Głogowskiej, pojawiły się zdjęcia z wyjątkowej imprezy. Mowa o studniówce córki Anny i jej dawnego partnera Piotra Gąsowskiego. To jedyne dziecko tej pary, która rozstała się już lata temu, ale żyje w przyjaźni, wspólnie doglądając dorastającej pociechy.

Julia i jej mama wcześniej wspólnie wybierały kreację na studniówkę, teraz nastolatka zaprezentowała się w pełnej krasie. Na nagraniach, które opublikowała Głogowska, widać, że wyróżniała się na tle koleżanek. Wszystko dzięki głębokiemu, bordowemu kolorowi sukienki!

Mama dumna z pięknej córki

Głogowskiej nie mogło zabraknąć na studniówce córki. Razem z innymi rodzicami przyglądała się licealistom, którzy dali z siebie wszystko, dostojnie tańcząc poloneza. Nie obyło się też bez wspólnych fotek. I mama, i jej pociecha wyglądały bardzo elegancko. Głogowska na tę część imprezy, do której dostęp mają rodzice, ubrała się w czerń, ale przełamała ją okazałymi, barwnymi kolczykami. Jej twarz rozjaśniał szeroki uśmiech dumy i szczęścia.

Julia Gąsowska pojawiła się w bordowej, długiej, prostej sukience, która grała przede wszystkim wyróżniającym się kolorem. Nie było cekinów, falban czy wycięć, nie było szałowych dodatków ani mocnego makijażu. Maturzystka postawiła na minimalizm i szyk, co było doskonałą decyzją. Piękna kreacja i delikatny make-up wystarczyły, aby Julia przyciągała wzrok.

Internauci komentują

Co na to internauci? Docenili kreacją Julii i życzyli jej powodzenia na maturze. Ta już za mniej niż 100 dni!

"Bordo! Nie wierzę, jaka już Juleczka duża", "Ja się pytam: kiedy ona wam tak urosła? To jeden z najpiękniejszych dni w jej życiu. Piękna kobieta", "Pięknie i z klasą. Wygrało to eleganckie bordo. Powodzenia na maturze", "Kiedy to zleciało… powodzenia na maturze", "Przepięknie Julcia wygląda. Śliczna po mamie" - czytamy w sieci.

Piotr Gąsowski nie pochwalił się wystrojoną na studniówkę córką, ale kilka dni wcześniej opublikował wspólne zdjęcie - z Julią oraz dorosłym synem Jakubem, którego ma ze związku z Hanną Śleszyńską. Cała trójka wypoczywała w Hiszpanii.

