Czas leci jak szalony! Najmłodsza córka Michała Wiśniewskiego ma już 18 lat

Czas leci nieubłaganie, a dzieci gwiazd dorastają szybciej, niż mogłoby się wydawać. Najmłodsza córka Michała Wiśniewskiego właśnie wkroczyła w dorosłość. Vivienne skończyła 18 lat i choć na co dzień stroni od medialnego zgiełku, tym razem postanowiła podzielić się wyjątkowymi kadrami z urodzinowego świętowania. Zdjęcia szybko obiegły sieć i wywołały niemałe poruszenie wśród fanów lidera Ich Troje. To trzeba zobaczyć!

2 lutego 2026 roku Vivienne Wiśniewska obchodziła symboliczny moment w swoim życiu, czyli osiemnaste urodziny. Córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak świętowała w gronie najbliższych przyjaciół, z dala od czerwonych dywanów i błysku fleszy. Mimo to zdecydowała się zrobić wyjątek i pokazać w mediach społecznościowych kilka kadrów z imprezy, dając fanom ojca rzadki wgląd w swoje prywatne życie.

Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci, które przyszły na świat z trzech różnych związków. Z Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera i córkę Fabienne, z Anną Świątczak doczekał się córek Etiennette i Vivienne, a z obecną żoną Polą wychowuje dwóch synów - Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Przez lata artysta niejednokrotnie musiał tłumaczyć się z wyboru oryginalnych, obco brzmiących imion dla swoich dzieci. Jak podkreślał, decyzja ta była przemyślana, a jego pociechy nigdy nie miały do niego o to pretensji.  

Część dzieci Wiśniewskiego dobrze odnajduje się w świecie show-biznesu. Najstarszy syn Xavier coraz śmielej stawia kroki na scenie i niedawno wystąpił razem z rodzicami podczas Sylwestra z Dwójką. Są jednak i tacy, którzy zdecydowanie wolą zachować prywatność. Vivienne należy właśnie do tej grupy. Rzadko publikuje w sieci i nie bywa na branżowych wydarzeniach, dlatego jej urodzinowe zdjęcia wzbudziły tak duże zainteresowanie. Widać po nich, że zabawa była przednia!

Na urodzinowym przyjęciu Vivienne nie zabrakło klasycznych akcentów - był efektowny tort, kolorowe balony i symboliczne świeczki, które podkreśliły wyjątkowy charakter tej chwili. Całość odbywała się w swobodnej, radosnej atmosferze, a jubilatka świętowała wejście w dorosłość w gronie najbliższych przyjaciół, bez zbędnego blichtru, za to z uśmiechem i doskonałą energią.

