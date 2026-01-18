Relacja Poli i Michała Wiśniewskich od miesięcy znajduje się pod lupą internautów. Muzyk coraz częściej dzieli się w sieci osobistymi refleksjami, które zdaniem fanów sugerują poważny kryzys w związku. Choć jeszcze niedawno małżonkowie mówili o wspólnych planach i budowie wymarzonego domu, dziś narracja wyraźnie się zmieniła. Coraz więcej emocji, coraz mniej spokoju i coraz więcej pytań bez jednoznacznych odpowiedzi. Co tam się dzieje?

Kryzys u Wiśniewskich eskaluje? Pola odpowiada Michałowi jednym zdaniem, które mówi WSZYSTKO

Budowa domu, która miała być nowym początkiem, szybko okazała się źródłem napięć. Pola nie ukrywała, że różnice w podejściu do przyszłości, stylu życia i codziennych priorytetów zaczęły dawać o sobie mocno znać. Do tego doszły kwestie finansowe oraz presja związana z dużą inwestycją. Michał z kolei w swoich wypowiedziach podkreślał, że największym problemem stał się brak wspólnego czasu i narastający dystans emocjonalny.

Oliwy do ognia dolała decyzja artysty o opublikowaniu w sieci fragmentów rozmów z psychologiem. Choć miały one być formą szczerej autorefleksji, wielu odebrało je jako publiczne pranie prywatnych spraw. Internet natychmiast podchwycił temat, a każda kolejna relacja czy wpis tylko wzmacniały plotki o kryzysie w związku Wiśniewskiego. W tym samym czasie Pola wyraźnie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych, co zostało odczytane jako kolejny sygnał, że w ich życiu nie dzieje się najlepiej.

W końcu jednak Wiśniewska zdecydowała się przerwać milczenie. Zapytana przez jednego z obserwatorów, czy nie irytują jej publikacje męża sugerujące, że jest w tym związku osobą pokrzywdzoną, odpowiedziała w sposób, który trudno uznać za przypadkowy. Odwołanie do lat 90. i komunikatora gadu-gadu, gdzie znaczące cytaty zostawiało się "na pokaz", wielu uznało za dość złośliwy komentarz do obecnych zachowań Michała.

Jeszcze raz. Nie będę się na ten temat wypowiadać. Napiszę tylko, że przypominają mi się lata dziewięćdziesiąte i komunikator gadu-gadu, gdzie zostawiało się celowo cytaty …:PisaNeWdziwNYsposób:... tylko po to, by wszyscy widzieli. Wtedy to było śmieszne, ale wtedy mieliśmy po 13 lat. Pamiętacie gg? - napisała w sieci Pola.

