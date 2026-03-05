Pitbull zagra w Polsce aż trzy razy. PGE Narodowy to nie wszystko

Pitbull oficjalnie potwierdził rozszerzenie swojej trasy po Europie. W ramach tournée zatytułowanego "I’M BACK", muzyk postanowił spełnić prośby wielbicieli i znacznie rozbudować polską część wizyty. Okazuje się, że zaplanowany na lipiec występ na warszawskim PGE Narodowym nie będzie jedyną okazją do zobaczenia gwiazdora na żywo. Artysta pojawi się u nas łącznie trzykrotnie, odwiedzając jesienią i zimą 2026 roku również Łódź oraz Trójmiasto.

Pitbull - koncerty w Polsce 2026

Poprzednie wizyty artysty w stolicy Małopolski zapisały się w historii jako spektakularny sukces frekwencyjny. Tauron Arena pękała w szwach, a tłum fanów w charakterystycznych, łysych czepkach stworzył niezapomnianą atmosferę, poprzedzoną walką o bilety w wirtualnych kolejkach. Organizatorzy, widząc ten entuzjazm, początkowo postawili na gigantyczny PGE Narodowy, jednak nawet stadionowa skala okazała się zbyt mała dla wszystkich chętnych. W rezultacie podjęto decyzję o organizacji dwóch dodatkowych wydarzeń w halach, co pozwoli fanom na spotkanie z idolem w nieco innej scenerii niż otwarta przestrzeń stadionu.

Pitbull w Polsce 2026 - daty i miejsca

Harmonogram wizyty amerykańskiego gwiazdora w naszym kraju prezentuje się imponująco. Oprócz letniego show w stolicy, muzyk powróci do Polski pod koniec roku, by rozgrzać publiczność zgromadzoną w obiektach w Łodzi oraz na granicy Gdańska i Sopotu.

23 lipca 2026: Stadion PGE Narodowy w Warszawie

27 listopada 2026: Łódzka Atlas Arena

3 grudnia 2026: ERGO ARENA w Gdańsku/Sopocie

Pitbull w Polsce 2026 - bilety

Dystrybucja wejściówek została podzielona na kilka etapów, aby umożliwić zakup różnym grupom odbiorców:

przedsprzedaż na oficjalnej witrynie muzyka: start w środę, 11 marca o godzinie 10:00

przedsprzedaż dla klientów banku Pekao posiadających karty Mastercard: rozpocznie się 11 marca o 10:00 i potrwa do 13 marca do godziny 9:00 (szczegóły na stronie programu bezcenne chwile)

przedsprzedaż w serwisie Ticketmaster: czwartek, 12 marca od godziny 10:00

przedsprzedaż dla użytkowników Spotify: czwartek, 12 marca od godziny 12:00

otwarta sprzedaż ogólna biletów: piątek, 13 marca od godziny 10:00 na stronie LiveNation

