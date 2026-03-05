Teresa z Tarnobrzega w "Sanatorium miłości 8". Jej osobista tragedia wyciska łzy

Katarzyna Garwolińska
2026-03-05 14:25

Mieszkanka Tarnobrzega przez ponad trzydzieści lat musiała radzić sobie w życiu bez wsparcia partnera. Teresa dołączyła do obsady programu "Sanatorium miłości 8", aby po długim okresie samotności dać sobie szansę na nową relację. Kuracjuszka szczerze wyznaje, że nie czeka już na filmowe uniesienia, ale brakuje jej bratniej duszy. Losy tej kobiety należą do najbardziej chwytających za serce w nadchodzącym sezonie show.

Kim jest Teresa z Tarnobrzega, uczestniczka "Sanatorium miłości"?

Teresa na co dzień mieszka w Tarnobrzegu. Chociaż wyuczyła się zawodu księgowej, to jej ścieżka kariery powędrowała w stronę gastronomii. Dawniej zarządzała własnym lokalem w Sandomierzu, a obecnie jest zatrudniona w hotelu z restauracją, gdzie pełni rolę człowieka orkiestry, odpowiadając za kuchnię, bar oraz recepcję. Los jej nie oszczędzał, ponieważ owdowiała w bardzo młodym wieku. Jej mąż odebrał sobie życie. Kobieta musiała samodzielnie wychować trójkę potomstwa, a teraz cieszy się również z posiadania trojga wnucząt. Przez dekady była zdana na własne siły, co nauczyło ją prac budowlanych i wykończeniowych. Potrafi murować, kłaść płytki czy naprawiać instalacje elektryczne.

Twarda szkoła życia ukształtowała jej charakter, ale Teresa przyznaje, że samotność bywa ciężarem nie do zniesienia. Jest osobą towarzyską, lecz w sprawach sercowych zachowuje spory dystans i ostrożność. Uczestniczka show nie wierzy w znajomości zawierane przez internet ani w bajkową miłość, jednak z uśmiechem zaznacza, że przydałby się jej partner zdolny z nią wytrzymać. Występ w hicie TVP traktuje jako okazję do spotkania kogoś bliskiego, z kim mogłaby dzielić trudy i radości codziennego życia.

Na czym polega program randkowy "Sanatorium miłości 8"?

Produkcja "Sanatorium miłości 8" to kolejna edycja uwielbianego formatu Telewizji Polskiej, w którym seniorzy udają się do uzdrowiska w poszukiwaniu drugiej połówki. Bohaterowie biorą udział w różnorodnych aktywnościach i randkach, które sprzyjają nawiązywaniu głębszych relacji. Format udowadnia, że na porywy serca nigdy nie jest za późno. Publiczność może obserwować wzloty i upadki kuracjuszy, a także ich pierwsze zauroczenia i rodzące się uczucia.

Marta Manowska ponownie poprowadzi show

W roli gospodyni show niezmiennie zobaczymy Martę Manowską. Dziennikarka od początku istnienia formatu wspiera seniorów w ich dążeniu do szczęścia i jest obecna w kluczowych momentach turnusu. Dzięki jej rozmowom z uczestnikami widzowie mogą lepiej zrozumieć motywacje i przeżycia bohaterów.

Kiedy i o której emisja "Sanatorium miłości" w TVP?

Premierowe odsłony ósmego sezonu "Sanatorium miłości" będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Emisja na antenie TVP1 rozpocznie się 8 marca. Program od lat gromadzi przed odbiornikami rzesze fanów, którzy z zaangażowaniem śledzą losy kuracjuszy.

Gdzie znaleźć odcinki show "Sanatorium miłości 8" online?

Poza tradycyjną telewizją odcinki są dostępne także w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD. Umożliwia to widzom nadrabianie zaległości w dogodnym czasie i bieżące śledzenie rozwoju relacji między seniorami.

35 lat samotności i trudne wspomnienia. Teresa w „Sanatorium miłości 8” otwiera nowy rozdział
