Teresa z Tarnobrzega w "Sanatorium miłości 8". Jej osobista tragedia wyciska łzy

Kim jest Teresa z Tarnobrzega, uczestniczka "Sanatorium miłości"?

Teresa na co dzień mieszka w Tarnobrzegu. Chociaż wyuczyła się zawodu księgowej, to jej ścieżka kariery powędrowała w stronę gastronomii. Dawniej zarządzała własnym lokalem w Sandomierzu, a obecnie jest zatrudniona w hotelu z restauracją, gdzie pełni rolę człowieka orkiestry, odpowiadając za kuchnię, bar oraz recepcję. Los jej nie oszczędzał, ponieważ owdowiała w bardzo młodym wieku. Jej mąż odebrał sobie życie. Kobieta musiała samodzielnie wychować trójkę potomstwa, a teraz cieszy się również z posiadania trojga wnucząt. Przez dekady była zdana na własne siły, co nauczyło ją prac budowlanych i wykończeniowych. Potrafi murować, kłaść płytki czy naprawiać instalacje elektryczne.

Twarda szkoła życia ukształtowała jej charakter, ale Teresa przyznaje, że samotność bywa ciężarem nie do zniesienia. Jest osobą towarzyską, lecz w sprawach sercowych zachowuje spory dystans i ostrożność. Uczestniczka show nie wierzy w znajomości zawierane przez internet ani w bajkową miłość, jednak z uśmiechem zaznacza, że przydałby się jej partner zdolny z nią wytrzymać. Występ w hicie TVP traktuje jako okazję do spotkania kogoś bliskiego, z kim mogłaby dzielić trudy i radości codziennego życia.

Na czym polega program randkowy "Sanatorium miłości 8"?

Produkcja "Sanatorium miłości 8" to kolejna edycja uwielbianego formatu Telewizji Polskiej, w którym seniorzy udają się do uzdrowiska w poszukiwaniu drugiej połówki. Bohaterowie biorą udział w różnorodnych aktywnościach i randkach, które sprzyjają nawiązywaniu głębszych relacji. Format udowadnia, że na porywy serca nigdy nie jest za późno. Publiczność może obserwować wzloty i upadki kuracjuszy, a także ich pierwsze zauroczenia i rodzące się uczucia.

Marta Manowska ponownie poprowadzi show

W roli gospodyni show niezmiennie zobaczymy Martę Manowską. Dziennikarka od początku istnienia formatu wspiera seniorów w ich dążeniu do szczęścia i jest obecna w kluczowych momentach turnusu. Dzięki jej rozmowom z uczestnikami widzowie mogą lepiej zrozumieć motywacje i przeżycia bohaterów.

Kiedy i o której emisja "Sanatorium miłości" w TVP?

Premierowe odsłony ósmego sezonu "Sanatorium miłości" będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Emisja na antenie TVP1 rozpocznie się 8 marca. Program od lat gromadzi przed odbiornikami rzesze fanów, którzy z zaangażowaniem śledzą losy kuracjuszy.

Gdzie znaleźć odcinki show "Sanatorium miłości 8" online?

Poza tradycyjną telewizją odcinki są dostępne także w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD. Umożliwia to widzom nadrabianie zaległości w dogodnym czasie i bieżące śledzenie rozwoju relacji między seniorami.

