Kim jest Henryk z „Sanatorium miłości 8”?

To historia, która mogłaby posłużyć za scenariusz filmowy. Henryk z Gliwic przez blisko czterdzieści lat ciężko pracował jako operator obrabiarek CNC, tworząc między innymi elementy do czołgów. Choć zawodowo był wzorem solidności, jego życie prywatne skrywa zaskakujące tajemnice. Mężczyzna był dwukrotnie żonaty, ale decyduje się na wstrząsającą szczerość: małżeństwo nigdy nie było szczytem jego marzeń. Co więcej, utrzymuje, że nigdy nie przeżył prawdziwego zakochania. Po rozpadzie drugiego związku, który dzielił między Polskę a słoneczną Teneryfę, wpadł w mroczną otchłań depresji.

Jednak Henryk nie dał za wygraną. Po najtrudniejszych chwilach przeszedł spektakularną metamorfozę – schudł aż 27 kilogramów i postawił na rozwój osobisty. Dziś to wulkan energii: pływa, tańczy i otwarcie mówi, że uwielbia flirtować. Znajomi nazywają go podrywaczem, a on sam marzy o romantycznych chwilach przy świecach i muzyce. Czy w programie w końcu trafi go strzała amora?

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

To już ósma edycja formatu, który łamie stereotypy i udowadnia, że na porywy serca nigdy nie jest za późno. Uzdrowisko staje się areną dla seniorów spragnionych uczuć, którzy mają za sobą bagaż rozwodów czy bolesnych strat. Widzowie TVP1 znów będą świadkami rodzących się w bólach i radościach relacji. To tutaj pojawiają się pierwsze zauroczenia, ale i zazdrość czy trudne rozmowy o przeszłości. Program to nie tylko rozrywka, to lekcja odwagi dla tych, którzy chcą znów otworzyć serce na drugiego człowieka.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości”?

Na straży tych emocji od samego początku stoi niezastąpiona Marta Manowska. Dziennikarka nie pełni tu jedynie roli prezenterki zapowiadającej kolejne wyzwania. Stała się dla uczestników prawdziwą powierniczką, która potrafi wysłuchać i wesprzeć w chwilach kryzysu. Dzięki jej empatii kuracjusze otwierają się przed kamerami, zdradzając swoje najskrytsze sekrety. To pod jej czujnym okiem rodzą się relacje wykraczające poza ramy telewizyjnego show.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Fani formatu muszą zapisać tę datę w kalendarzach. Wielka premiera zaplanowana jest symbolicznie na 8 marca. Emocje będą gościć w domach widzów w każdą niedzielę o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję w telewizji, odcinki dostępne będą również w internecie na platformie VOD.

