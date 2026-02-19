Adam Konkol walczy o zespół Łzy. Padły słowa o "podróbkach" i luce w prawie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-02-19 12:06

Wydawało się, że sądowy wyrok zakończy ten głośny spór, ale nic bardziej mylnego. Adam Konkol, założyciel kultowej grupy Łzy, nie zamierza składać broni w walce z byłymi kolegami. Mimo niekorzystnego orzeczenia muzyk ostro punktuje obecny skład zespołu. Pojawiły się mocne słowa o wykorzystaniu luki w prawie.

Spór o Łzy. W tle Eurowizja i Ania Wyszkoni

To bez wątpienia jedna z najgorętszych afer, jakimi żyje polski show-biznes. Walka o prawa do kultowej nazwy "Łzy" trwa w najlepsze, choć wydawało się, że wymiar sprawiedliwości postawił już kropkę nad "i". Po miesiącach sądowej batalii, na początku 2025 roku zapadł wyrok, który teoretycznie zezwala na posługiwanie się nazwą zespołowi złożonemu z byłych współpracowników Adama Konkola. Fani są podzieleni, a atmosfera gęstnieje z dnia na dzień.

Twórca ponadczasowych przebojów Łez nie zgadza się ani z używaniem nazwy przez formację stworzoną przez dawnych kolegów, której wokalistką jest Sara Chmiel, ani z wykonywaniem starych hitów przez pierwszą wokalistkę Łez - Anię Wyszkoni. Piosenkarka aktualnie śpiewa je podczas koncertów z okazji 30-lecia swojej kariery. Nie zabrakło też oskarżeń o kopiowanie planów, gdy okazało się, że do polskich preselekcji do Eurowizji 2026 zgłosiły się nie tylko Łzy Adama Konkola, ale również te drugie Łzy...

CZYTAJ TEŻ: Elżbieta Zapendowska wraca na ekrany u boku znanego przystojniaka. Fani odetchnęli z ulgą?

Paulina Krupińska nie chce być porównywana do Agnieszki Woźniak-Starak. Taką prowadzącą będzie w "Mam talent!"

Adam Konkol odpowiada na pytania o "prawdziwość" Łez

Lider i założyciel pierwotnego składu, który dał nam takie nieśmiertelne hity jak "Agnieszka" czy "Narcyz się nazywam", nie zamierza chować głowy w piasek. Mimo niekorzystnego obrotu spraw muzyk ponownie zabrał głos, nie gryząc się w język. Napisał w jasnych słowach o "wciskaniu podróbek" i zasugerował wykorzystywanie koneksji.... Konkol pisze, że druga strona sporu skorzystała na luce w prawie. Czy to początek kolejnej odsłony tej medialnej wojny? Czy sprawa wróci przed oblicze sądu? O tym przekonamy się zapewne w niedalekiej przyszłości.

"Czasem słyszę pytanie: „Które ŁZY są prawdziwe?” Odpowiadam: Zespół ŁZY założyłem 30 lat temu. Jestem autorem repertuaru, tekstów i muzyki do przebojów, które znają trzy pokolenia. Dziś ta świadomość jest coraz większa, a ludzie nie pozwalają sobie na to, by ktoś wciskał im podróbki, nawet jeśli z powodu luki w prawie mogą używać nazwy" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych Łez Adama Konkola.

Adam Konkol
Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM KONKOL
ŁZY
ZESPÓŁ ŁZY