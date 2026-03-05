Iwona Pavlović nagle wspomniała o "Królowej przetrwania". Słowa o udziale w show zaskakują

Iwona Pavlović zrezygnowała z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Iwona Pavlović od ponad dwóch dekad uchodzi za niekwestionowany filar rozrywki w Polsce, budząc respekt jako bezkompromisowa jurorka "Tańca z gwiazdami". Chociaż stacje telewizyjne chętnie widziałyby ją w innych rolach, ona sama ostrożnie dobiera propozycje zawodowe. W wywiadzie udzielonym portalowi Eska.pl ujawniła, że otrzymała ofertę występu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jednak zdecydowała się ją odrzucić, obawiając się słabego poziomu swoich występów. Gwiazda nie chciała ryzykować bycia najgorszą uczestniczką formatu.

Dziennikarze dopytywali słynną "Czarną Mambę" o formaty, w których czułaby się pewniej i rozważyła swój udział w przyszłości. Odpowiedź jurorki wprawiła rozmówców w osłupienie, gdyż Pavlović przywołała kontrowersyjną produkcję konkurencyjnej stacji TVN. Okazało się, że ikona Polsatu jest wierną fanką reality show "Królowa przetrwania" i na bieżąco obserwuje zmagania celebrytek w trudnych warunkach.

Iwona Pavlović o "Królowej przetrwania"

Wspomniana produkcja to survivalowy hit, w którym znane z mediów społecznościowych kobiety muszą radzić sobie w dżungli, wykonując wyczerpujące zadania pod okiem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Obecnie emitowana jest trzecia edycja, w której o zwycięstwo walczą między innymi Ilona Felicjańska, Maja Rutkowski czy Dominika Tajner. Gdy padło pytanie, w obsadzie jakiego widowiska by się widziała, Iwona Pavlović udzieliła odpowiedzi, która może zaskoczyć.

„Hmm, nie myślałam o tym, muszę pomyśleć. Zastanowię się. 'Królowa przetrwania' nie, mimo że oglądałam. A widzicie!” - odpowiedziała ze śmiechem.

Pavlović zrezygnowała z udziału w hitowym show!