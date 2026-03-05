Zbigniew z "Sanatorium miłości" o stracie żony. Po 43 latach małżeństwa złożył ważną deklarację

Kim jest kuracjusz z Sosnowca? Zbigniew to emerytowany górnik

Obecnie Zbigniew cieszy się urokami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, mieszkając w Pilicy, choć jego korzenie sięgają Sosnowca. W sferze zawodowej kontynuował rodzinne tradycje, idąc w ślady ojca oraz dziadka i podejmując pracę pod ziemią jako górnik. Choć jego formalna edukacja zakończyła się na poziomie szkoły średniej, przełożeni szybko dostrzegli u niego naturalne predyspozycje do zarządzania ludźmi. Jako sztygar zmianowy w dziale mechanicznym odpowiadał za bezpieczeństwo dwustuosobowej załogi oraz sprawność techniczną maszyn i zbrojenie ścian. Prywatnie przez dekady tworzył niezwykle udany związek z kobietą, którą pokochał jeszcze jako dziecko. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie, gdy miał zaledwie 22 lata, a owocem ich 43-letniego pożycia jest jedno dziecko.

Wszystko zmieniło się kilka lat temu, gdy mężczyzna został wdowcem. Największym wyzwaniem po śmierci ukochanej okazała się wszechobecna cisza w domu, z którą trudno było mu się oswoić. Kuracjusz z dumą zaznacza, że był przy swojej małżonce do samego końca, dotrzymując złożonej przysięgi. Choć pogodził się z losem, nie ukrywa, że zmarła partnerka postawiła potencjalnym kandydatkom poprzeczkę bardzo wysoko. Mimo to Zbigniew postanowił dać sobie szansę w "Sanatorium miłości 8", licząc na spotkanie pokrewnej duszy.

Na czym polega format "Sanatorium miłości"? Seniorzy szukają uczucia

Ósma edycja hitu Telewizji Polskiej ponownie zabiera widzów do uzdrowiska, gdzie grupa dojrzałych osób poszukuje bliskości i zrozumienia. Formuła audycji opiera się na randkach, szczerych rozmowach i różnorodnych aktywnościach, które mają zbliżyć do siebie uczestników.

Produkcja udowadnia, że na głębokie uczucie nigdy nie jest za późno, niezależnie od metryki. Widzowie mogą obserwować pełen wachlarz emocji bohaterów - od wzruszeń i nadziei, po trudne momenty zwątpienia w poszukiwaniu nowego początku.

Marta Manowska ponownie w roli prowadzącej show TVP

W rolę gospodyni programu niezmiennie wciela się Marta Manowska. Popularna dziennikarka od lat towarzyszy bohaterom w ich emocjonalnej podróży, oferując wsparcie i pomagając im odnaleźć się w budowaniu nowych relacji.

Emisja "Sanatorium miłości 8" w telewizji. Kiedy oglądać?

Premierowe odsłony ósmego sezonu "Sanatorium miłości" zaplanowano na niedzielne wieczory. Widzowie mogą śledzić losy kuracjuszy o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Pierwszy odcinek nowej serii wyznaczono na 8 marca, a program tradycyjnie gromadzi przed odbiornikami szeroką publiczność.

Gdzie dostępny jest program "Sanatorium miłości"? VOD i TVP1

Poza tradycyjną emisją telewizyjną w Jedynce, perypetie seniorów można śledzić również w internecie. Odcinki oraz ich powtórki udostępniane są w serwisie TVP VOD, co pozwala na oglądanie programu w dogodnym czasie.

