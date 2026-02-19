Dramat uczestniczki "Sanatorium miłości". Przeszła przez piekło, teraz szuka jednego

To historia, która wyciśnie łzy z oczu nawet największych twardzieli. Bożena z Bydgoszczy wchodzi do programu z ogromnym bagażem doświadczeń. Choroba, bankructwo i śmierć ukochanego to ciosy, które mogłyby złamać każdego. Ona jednak postanowiła walczyć. Czy w blasku kamer odnajdzie to, co straciła?

Kim jest Bożena z „Sanatorium miłości 8”?

Bożena nie miała łatwego życia. Choć przez 36 lat trwała w stabilnym małżeństwie u boku cichego męża, los przygotował dla niej serię bolesnych ciosów. Kiedyś była kobietą sukcesu, która przez dekady zarządzała sklepami i pełniła funkcję dyrektorki. Jednak stres i przepracowanie doprowadziły do tragedii. Diagnoza brzmiała jak wyrok: nowotwór. Jakby tego było mało, jej serce nie wytrzymało napięcia i doszło do zawału. W jednej chwili straciła zdrowie, a budowana latami firma przestała istnieć. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść - śmierć męża. Czy po czymś takim można się podnieść?

Mieszkanka Bydgoszczy udowodniła, że jest niezniszczalna. Zamiast się załamać, postawiła na rozwój. Zgłębiła tajniki radykalnego wybaczania i ukończyła szkołę coachingu. Dziś to ona jest oparciem dla innych, współpracując z fundacją i pomagając ludziom w kryzysie. Teraz jednak pragnie zrobić coś dla siebie. Marzy o mężczyźnie pełnym energii, otwartym i rozmownym, który zaprosi ją na prawdziwą randkę - taką, jakiej dawno nie przeżyła. Czy program spełni te marzenia?

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

To już ósma odsłona hitu, który pokochali Polacy. Produkcja Telewizji Polskiej od lat udowadnia, że uczucie nie ma daty ważności. Seniorzy z całego kraju, często po traumatycznych przejściach i rozwodach, przyjeżdżają do uzdrowiska z nadzieją na cud. To tutaj rodzą się przyjaźnie, a czasem wielkie miłości. W tym programie nie chodzi tylko o randkowanie.

Widzowie będą świadkami nie tylko rodzących się uczuć, ale też trudnych rozmów o przeszłości, które często wyciskają łzy. Uczestnicy muszą zmierzyć się ze swoimi lękami i otworzyć na drugiego człowieka. Autentyczność bohaterów sprawia, że format co roku budzi w sieci ogromne emocje. Historie takie jak Bożeny pokazują, że nawet po największych życiowych burzach zawsze wychodzi słońce.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Twarzą formatu niezmiennie pozostaje Marta Manowska. Dziennikarka ma niezwykły dar otwierania ludzkich serc. Dla uczestników nie jest tylko prowadzącą - w trudnych chwilach staje się powierniczką i wsparciem. To dzięki jej empatii seniorzy odważą się mówić o swoich najskrytszych bolączkach.

Manowska potrafi stworzyć atmosferę intymności i bezpieczeństwa, co jest kluczem do sukcesu tej produkcji. Widzowie cenią ją za takt i wyczucie, dzięki którym program balansuje między rozrywką a poruszającym dokumentem o ludzkich losach.

Kiedy premiera i gdzie oglądać „Sanatorium miłości 8”?

Data startu nowej edycji nie jest przypadkowa. Widzowie zasiądą przed telewizorami 8 marca, co sprawia, że premiera w Dzień Kobiet nabiera symbolicznego wymiaru. Losy kuracjuszy będzie można śledzić w każdą niedzielę o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Dla fanów internetu odcinki dostępne będą również w serwisie TVP VOD. Zapowiada się wiosna pełna wzruszeń!

