Ewa przeszła totalną metamorfozę i schudła 17 kg. W programie szuka jednego

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-02-19 12:07

Do uzdrowiska przyjeżdża jako zupełnie nowa kobieta. Ewa z Lublina ma za sobą dwa małżeństwa i bolesne rozstania, ale to właśnie one stały się impulsem do wielkiej zmiany. Zrzuciła 17 kilogramów, zrobiła tatuaże i pokonała traumę z dzieciństwa. Czy w „Sanatorium miłości 8” znajdzie wymarzonego „wilka”? Jej historia to dowód na to, że życie po pięćdziesiątce dopiero nabiera tempa.

Autor: TVP Portret Ewy z programu „Sanatorium miłości 8”, uśmiechniętej blondynki z tatuażem na ramieniu, w czarnej bluzce z dekoltem carmen i różowym serduszkiem z napisem "EWA". Zdjęcie na tle zielonych krzewów oddaje pozytywną energię bohaterki, o której więcej przeczytasz na Super Seriale.

Kim jest Ewa z „Sanatorium miłości 8”?

Jej życiorys to gotowy scenariusz na film o odzyskiwaniu kobiecości. Ewa z Lublina ma za sobą dwa małżeństwa - pierwsze trwało aż 24 lata i dało jej radość bycia mamą oraz babcią. Jednak to zakończenie drugiego związku, już po pięćdziesiątce, stało się punktem zwrotnym. Zamiast załamać ręce, postanowiła zawalczyć o siebie jak nigdy wcześniej. Efekty? Spektakularna metamorfoza, o której marzy wiele kobiet. W zaledwie trzy miesiące schudła 17 kilogramów i całkowicie zmieniła styl życia. Odważne tatuaże i nowa energia sprawiły, że dopiero teraz czuje się w pełni atrakcyjna i świadoma swojej wartości.

Mieszkanka Lublina nie boi się wyzwań. Regularnie odwiedza siłownię, jeździ na rowerze i pływa, co jest jej wielkim osobistym triumfem. Dlaczego? W dzieciństwie przeżyła koszmar - mając 12 lat niemal utonęła, co na dekady zraził ją do wody. Dziś nie tylko pokonała ten lęk, ale marzy nawet o nauce żeglowania. Zawodowo przez lata prowadziła sklepy z bielizną, ale po pandemii zamknęła ten rozdział i przeszła na emeryturę. Jak sama przyznaje, trudne doświadczenia były lekcją, dzięki której jest dziś szczęśliwsza niż kiedykolwiek.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

To program, który udowadnia, że serce nie ma zmarszczek. „Sanatorium miłości 8” to kolejna odsłona hitu TVP1, w którym seniorzy szukają drugiej połówki, mimo bagażu trudnych doświadczeń, rozwodów czy straty najbliższych. W malowniczej scenerii uzdrowiska bohaterowie nie tylko randkują, ale też mierzą się z własną przeszłością. Każdy odcinek to prawdziwy rollercoaster emocji - od wzruszeń i romantycznych uniesień, po konfrontację z bolesnymi wspomnieniami. Czy uczestnicy zdołają przełamać nieśmiałość i zaufać na nowo? Widzowie będą świadkami rodzących się uczuć, ale i gorzkich rozczarowań, bo życie po sześćdziesiątce wciąż potrafi zaskakiwać swoją intensywnością.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości”?

Dobrym duchem programu niezmiennie pozostaje Marta Manowska. To ona ociera łzy wzruszenia, wspiera seniorów w kluczowych momentach i prowadzi szczere rozmowy, które często otwierają serca uczestników na nowe relacje.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości”?

Fani formatu mogą już zaznaczyć tę datę w kalendarzach. Wielka premiera „Sanatorium miłości 8” odbędzie się 8 marca, w Dzień Kobiet. Emocje będą gościć na antenie TVP1 w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Dla tych, którzy wolą internet, odcinki - także te archiwalne - będą dostępne w serwisie TVP VOD.

Galeria zdjęć 5
