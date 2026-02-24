„Sanatorium miłości 8”. Barbara nie zamierza brać jeńców. Jej historia chwyta za serce

Katarzyna Garwolińska
2026-02-24 14:56

Nowa edycja uwielbianego przez Polaków show zbliża się wielkimi krokami, a jedna z uczestniczek już teraz budzi ogromne emocje. Barbara ze Szczecina to kobieta-rakieta, która życie brała garściami, mimo że los rzucał jej kłody pod nogi. Samotne macierzyństwo i trudna praca za granicą to tylko część jej historii. Teraz stawia wszystko na jedną kartę. Czy znajdzie to, czego szuka?

i

Autor: TVP Barbara ze "Sanatorium miłości 8" w uśmiechu na tle zielonych liści, z okularami na głowie i naszyjnikami, w różowej bluzce z serduszkiem z napisem "Barbara". O jej podejściu do relacji i gotowości na wszystko przeczytasz na Super Seriale.

Kim jest Barbara z „Sanatorium miłości 8”?

Życie Barbary ze Szczecina to gotowy scenariusz na poruszający film obyczajowy. W młodości była żoną marynarza, ale ta relacja nie przetrwała próby czasu. Małżeństwo rozpadło się po około dekadzie, a kobieta stanęła przed ogromnym wyzwaniem - została sama z małym dzieckiem. Musiała być matką i ojcem w jednej osobie. Dziś, gdy jej syn ułożył sobie życie w Stanach Zjednoczonych, Barbara wreszcie ma czas, by skupić się wyłącznie na własnych pragnieniach. Jej ścieżka zawodowa była kręta i pełna niespodzianek - od biura projektowego, przez własny salon fryzjerski, aż po świat ubezpieczeń.

Obecnie zajmuje się niezwykle trudną i wymagającą profesją. Uczestniczka show pomaga innym jako opiekunka osób starszych poza granicami kraju. Wyjeżdża na kontrakty do Niemiec, Francji czy Hiszpanii, gdzie zajmuje się pacjentami z chorobami neurodegeneracyjnymi. Mimo ciężkiej pracy, Barbara tryska energią, której mógłby jej pozazdrościć niejeden nastolatek. Joga, bieganie, medycyna naturalna - to jej codzienność. Do uzdrowiska przyjeżdża z nastawieniem wojowniczki: otwarcie przyznaje, że jest gotowa na rywalizację i zamierza walczyć o miłość.

O czym jest „Sanatorium miłości”?

To program, który udowadnia, że metryka nie ma znaczenia, gdy w grę wchodzą uczucia. Samotni seniorzy z całego kraju zjeżdżają do malowniczego uzdrowiska, by przeżyć przygodę życia i, być może, znaleźć drugą połówkę. Format to wybuchowa mieszanka reality show i programu randkowego. Uczestnicy biorą udział w romantycznych randkach i zadaniach, które mają ich zbliżyć. Ósma edycja zapowiada się wyjątkowo gorąco - widzowie mogą liczyć na łzy wzruszenia, rodzące się przyjaźnie, ale też na momenty trudnych, szczerych wyznań.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Dobrą duszą formatu niezmiennie pozostaje Marta Manowska. Dziennikarka od lat towarzyszy seniorom w ich poszukiwaniach szczęścia, stając się ich powierniczką i przyjaciółką. To właśnie jej ciepło i empatia sprawiają, że bohaterowie otwierają się przed kamerami jak nigdy wcześniej. Marta Manowska wspiera uczestników w najtrudniejszych chwilach, będąc pomostem między nimi a milionami widzów przed telewizorami.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Fani produkcji mogą już zaznaczać datę w kalendarzach. Wielka premiera nowej edycji odbędzie się w Dzień Kobiet, 8 marca. Program tradycyjnie zagości na antenie TVP1 w niedzielne wieczory. Emisja zaplanowana jest na godzinę 21:25, a odcinki trafią również do serwisu TVP VOD. To właśnie wtedy przekonamy się, czy przebojowa Barbara znajdzie mężczyznę, który dotrzyma jej kroku i zrozumie jej pasję do życia.

