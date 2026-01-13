Żałoba u Michała Wiśniewskiego. Tragedia w świecie muzyki!

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. Michał Wiśniewski przekazał poruszającą wiadomość o śmierci Piotra Piątkowskiego - dyrygenta, animatora kultury i człowieka, który dla wielu artystów był kimś znacznie więcej niż tylko muzykiem. Jego słowa pełne emocji pokazują, jak wielką pustkę pozostawił po sobie zmarły artysta.

Media społecznościowe Michała Wiśniewskiego wypełniły się smutkiem. Lider zespołu Ich Troje opublikował osobisty wpis, w którym pożegnał Piotra Piątkowskiego, dyrygenta i jedną z kluczowych postaci Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Artysta nie krył wzruszenia, podkreślając, że świat stracił kogoś absolutnie wyjątkowego - nie tylko wybitnego muzyka, ale przede wszystkim człowieka o ogromnej empatii i wrażliwości.

Żałoba u Michała Wiśniewskiego. Tragedia w świecie muzyki!

Piotr Piątkowski przez lata był sercem i duszą Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Jako dyrygent potrafił wydobyć z muzyków emocje, które poruszały publiczność, jednak dla wielu osób ważniejsze było to, jakim był człowiekiem poza estradą. Michał Wiśniewski wspominał wspólne chwile z ogromnym sentymentem. Przywołał jubileuszowy koncert zespołu Ich Troje w katowickim Spodku, gdzie Piątkowski swoją energią i pasją zaraził zarówno artystów, jak i publiczność.

Szczególne miejsce we wspomnieniach Wiśniewskiego zajmuje również łódzki koncert charytatywny, który Piotr Piątkowski zorganizował z myślą o Brunie. Jak podkreślił wokalista, dyrygent "walczył muzyką o lepsze jutro dla drugiego człowieka", pokazując, że sztuka może być realnym narzędziem niesienia pomocy. Dla Piątkowskiego dźwięki nie były jedynie zapisem nut - były formą dobra, które należało przekazywać dalej.

Wpis Michała Wiśniewskiego poruszył fanów i środowisko artystyczne. W komentarzach pojawiły się setki kondolencji, wspomnień i podziękowań za to, co Piotr Piątkowski zrobił dla muzyki i ludzi. Wielu podkreślało, że jego odejście jest ogromną stratą nie tylko dla Łodzi, ale dla całej polskiej sceny muzycznej.

Świat stracił dziś kogoś wyjątkowego. Odszedł Piotr Piątkowski - serce i dusza Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Dyrygent, ale przede wszystkim człowiek o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu. Pamiętam, jak na jubileuszu Ich Troje w Spodku zarażałeś nas wszystkich swoją pasją, a podczas łódzkiego koncertu charytatywnego, który zorganizowałeś dla Bruna - walczyłeś muzyką o lepsze jutro dla drugiego człowieka. Pokazałeś nam wszystkim, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale przede wszystkim dobro, które dajemy innym. I za to Ci dziękuję! I tylko serce pęka na myśl o tym, jak wiele pięknych rzeczy miało się jeszcze wydarzyć… Spoczywaj w pokoju... Będzie nam Ciebie brakowało! - czytamy we wzruszającym wpisie.

