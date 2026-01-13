Media społecznościowe Michała Wiśniewskiego wypełniły się smutkiem. Lider zespołu Ich Troje opublikował osobisty wpis, w którym pożegnał Piotra Piątkowskiego, dyrygenta i jedną z kluczowych postaci Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Artysta nie krył wzruszenia, podkreślając, że świat stracił kogoś absolutnie wyjątkowego - nie tylko wybitnego muzyka, ale przede wszystkim człowieka o ogromnej empatii i wrażliwości.

Żałoba u Michała Wiśniewskiego. Tragedia w świecie muzyki!

Piotr Piątkowski przez lata był sercem i duszą Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Jako dyrygent potrafił wydobyć z muzyków emocje, które poruszały publiczność, jednak dla wielu osób ważniejsze było to, jakim był człowiekiem poza estradą. Michał Wiśniewski wspominał wspólne chwile z ogromnym sentymentem. Przywołał jubileuszowy koncert zespołu Ich Troje w katowickim Spodku, gdzie Piątkowski swoją energią i pasją zaraził zarówno artystów, jak i publiczność.

Szczególne miejsce we wspomnieniach Wiśniewskiego zajmuje również łódzki koncert charytatywny, który Piotr Piątkowski zorganizował z myślą o Brunie. Jak podkreślił wokalista, dyrygent "walczył muzyką o lepsze jutro dla drugiego człowieka", pokazując, że sztuka może być realnym narzędziem niesienia pomocy. Dla Piątkowskiego dźwięki nie były jedynie zapisem nut - były formą dobra, które należało przekazywać dalej.

Wpis Michała Wiśniewskiego poruszył fanów i środowisko artystyczne. W komentarzach pojawiły się setki kondolencji, wspomnień i podziękowań za to, co Piotr Piątkowski zrobił dla muzyki i ludzi. Wielu podkreślało, że jego odejście jest ogromną stratą nie tylko dla Łodzi, ale dla całej polskiej sceny muzycznej.

Świat stracił dziś kogoś wyjątkowego. Odszedł Piotr Piątkowski - serce i dusza Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Dyrygent, ale przede wszystkim człowiek o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu. Pamiętam, jak na jubileuszu Ich Troje w Spodku zarażałeś nas wszystkich swoją pasją, a podczas łódzkiego koncertu charytatywnego, który zorganizowałeś dla Bruna - walczyłeś muzyką o lepsze jutro dla drugiego człowieka. Pokazałeś nam wszystkim, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale przede wszystkim dobro, które dajemy innym. I za to Ci dziękuję! I tylko serce pęka na myśl o tym, jak wiele pięknych rzeczy miało się jeszcze wydarzyć… Spoczywaj w pokoju... Będzie nam Ciebie brakowało! - czytamy we wzruszającym wpisie.

