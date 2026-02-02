Michał Wiśniewski i Pola tworzą związek od kilku lat i mają dwójkę dzieci. Choć regularnie pokazują się razem na imprezach i w mediach społecznościowych, od dłuższego czasu w sieci krążą plotki, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Para nawet zdecydowała się pokazać kulisy terapii małżeńskiej przed kamerami. Od tamtej pory media i fani bacznie obserwują każdy ich krok, szukając sygnałów, że kryzys w ich związku może być poważny.

Wiśniewski przerwał milczenie! Kryzys w małżeństwie z Polą potwierdzony?

Na początku tego roku Michał Wiśniewski zdecydował się odpowiedzieć na pytania fanów w mediach społecznościowych. Na Instagramie nie zabrakło pytań o życie prywatne i relacje z Polą. Wokalista przyznał, że obecnie przeżywają trudny okres w małżeństwie, ale nie chciał wchodzić w szczegóły - był bardzo tajemniczy.

Dobrze. Robiliśmy dzisiaj urodziny Falko na Fikołkach. Jutro ma urodziny moja najmłodsza córcia - mówił Wiśniewski.

Kiedy jedna z internautek zapytała wprost o problemy w związku, odpowiedział krótko, lecz bardzo wymownie:

W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a - wyjawił w mediach społecznościowych.

Słowa Michała potwierdzają, że w ich relacji nie wszystko jest idealnie, ale jednocześnie podkreślają, że kwestie prywatne para woli rozwiązywać w zaciszu domowym. To dziwne, bo jeszcze niedawno Pola Wiśniewska dawała w sieci do zrozumienia, że życie codzienne nie jest wolne od napięć i trudnych momentów. Jej wpisy sugerowały, że jest momentami zmęczona i nie w pełni szczęśliwa, co tylko podsyca spekulacje fanów muzyka. Czy Michał i Pola w końcu wyjawią prawdę na temat swojej relacji? Bacznie obserwujemy!

