Krzysztof Skiba i Karolina są razem od kilku lat, a ich związek od zawsze budził zainteresowanie zarówno fanów, jak i mediów. Wybór Malediwów na miejsce ślubu nie był przypadkowy - tropikalna sceneria idealnie wpisuje się w marzenie pary o romantycznej ceremonii z dala od zgiełku codzienności. W relacji Skiby w mediach społecznościowych widać wyraźnie, że była to chwila pełna emocji i wzruszeń, która na długo pozostanie w pamięci zarówno jego, jak i Karoliny!

Mam prawo do szczęścia. Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta sprawia, że mam energię, chce mi się żyć i czuję, jakbym znowu miał 18 lat - mówił jakiś czas temu Krzysztof Skiba w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Skiba powiedział TAK na Malediwach! Ślub na plaży i noc poślubna jak z bajki

Ślub Michała Skiby i Karoliny to nie tylko emocjonalny moment, ale także prawdziwe wydarzenie medialne. Na Instagramie muzyka już pojawiły się nagrania z ceremonii - Skiba w granatowej koszuli, Karolina w białej, zwiewnej krótkiej sukience. Komentarze fanów błyskawicznie zaczęły napływać, a większość internautów nie kryła zachwytu nad romantyzmem całego wydarzenia.

Na Instagramie Karolina podzieliła się z fanami pierwszymi wrażeniami po ceremonii. Dodała, że wkrótce pokaże więcej zdjęć i filmów z ceremonii, a tymczasem para czeka na pierwszą wspólną noc poślubną. Jej słowa idealnie oddają romantyczny i niezwykły charakter ślubu, który na długo zostanie w pamięci zarówno nowożeńców, jak i fanów.

A taka wyjątkowa uroczystość powtórnych zaślubin w obrzędzie malediwskim w rytmie bębnów bodu-beru z urzędnikiem i certyfikatem odbyła się dziś na plaży na wyspie Helengeli - BAJKA. Więcej zdjęć i filmów na dniach, teraz czeka nas noc poślubna - napisała w sieci Karolina.

