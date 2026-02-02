Domańska jak "Z archiwum X", Obuchowicz jak z "Różowej Pantery". Gwiazdy na premierze nowego serialu TVN

Premiera nowego serialu TVN. O czym będą "Młode gliny"?

Serial "Młode gliny" to nowa produkcja stacji TVN. Serial kryminalny będzie można oglądać już od 9 lutego od poniedziałku do czwartku o godz. 21.35. O czym będzie? O historii młodych funkcjonariuszy policji, a dokładnie o ich codziennej pracy czyli pogoni za przestępcami, ale również walki z wymagającymi przełożonymi. W każdym odcinku pokazywana będzie inna historia ale także walka funkcjonariuszy w własnymi słabościami. W serialu zobaczymy m.in. Zofię Zborowską-Wronę, Katarzynę Gałązkę, Wiktorię Gąsiewską, Aleksandrę Domańską, Lesława Żurka, Bartosza Obuchowicza czy Robert Koszucki, który wcieli się w komendanta policji.

Aleksandra Domańska jak "Z archiwum X"

W poniedziałek 02.02.2026 r. odbył się pokaz prasowy serialu, na który przybyły wszystkie występujące w nim gwiazdy. Na ściance duże poruszenie wywołała Aleksandra Domańska, która wyglądała jakby dopiero co zeszła z planu serialu "Z archiwum X". Wyglądała bowiem identycznie jak grająca w nim Gillian Anderson, która grała agentkę FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi. Aleksandra najprawdopodobniej zainspirowała się fryzurą zagranicznej aktorki. Inni widząc długi, skórzany płaszcz Domańskiej widzieli podobieństwo do aktorów występujących w filmie "Matrix".

Bartosz Obuchowicz jak z "Różowej Pantery"

Bartosz Obuchowicz postanowił zabawić się swoją stylizacją. Aktor znany m.in. z „Na dobre i na złe” przed obiektywem aparatów zaprezentował się w różowej koszuli z ogromną Różową Panterą, którą nawiązał do serii filmów kryminalno-komediowych, których głównym bohaterem jest francuski detektyw, inspektor Clouseau.

Gwiazdy postawiły na wygodę i elegancję

Na ściance zachwyciła również Zofia Zborowska, która w czerwonym sweterku od Bizuu i szerokich jeansach wyglądała niezwykle czarująco i kobieco. Natomiast Wiktoria Gąsiewska postanowiła dodać sobie eleganci zakładając koszulę, do której dobrała męski krawat w grubą kratę i rozszerzane na dole jeansy.

Koniecznie zobaczcie galerię, która znajduje się pod artykułem.