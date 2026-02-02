Podczas 68. ceremonii wręczenia nagród Grammy rozdano aż 95 statuetek w różnych kategoriach. Jednak zamiast klasycznych podziękowań i muzycznych emocji, wieczór zdominowały mocne deklaracje światopoglądowe, a także polityczne. Wielu artystów wykorzystało transmisję, by publicznie zaprotestować przeciw działaniom amerykańskiej służby imigracyjnej ICE i stanąć w obronie migrantów. Hasło "ICE Out" wybrzmiewało zarówno ze sceny, jak i w kuluarach.

To jeszcze Grammy czy już wiec polityczny? Bad Bunny i Billie Eilish z przemowami, Gaga, Justin i Hailey z przypinkami

Jeszcze przed główną galą, podczas tzw. Premiere Ceremony, doszło do wydarzenia o symbolicznym znaczeniu. Jedna z nagród Grammy trafiła do Dalajlamy, który został wyróżniony w kategorii audiobooka i nagrania mówionego za "Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama". Statuetkę w imieniu 90-letniego duchowego przywódcy Tybetańczyków odebrał Rufus Wainwright, co spotkało się z długimi owacjami.

Największe emocje wywołały jednak przemówienia artystów już podczas głównej transmisji. Bad Bunny, odbierając nagrodę za najlepszy album música urbana "Debí Tirar Más Fotos", zaskoczył publiczność, rozpoczynając swoje wystąpienie od hasła: "ICE precz". Podkreślił, że imigranci nie są zagrożeniem, lecz integralną częścią amerykańskiego społeczeństwa. Jego słowa błyskawicznie obiegły media na całym świecie.

Polityczny ton podtrzymała także Olivia Dean, nagrodzona tytułem najlepszego nowego artysty. W emocjonalnym wystąpieniu odwołała się do historii swojej rodziny, mówiąc wprost, że jej sukces jest efektem odwagi poprzednich pokoleń migrantów.

Stoję tu jako wnuczka imigranta. Nie byłoby mnie tutaj... Jestem produktem odwagi i uważam, że tacy ludzie zasługują na świętowanie - wyznała wokalistka.

Wieczór należał również do Kendricka Lamara, który odebrał nagrodę m.in. za najlepszy album rapowy "GNX". Raper przypomniał o sile hip-hopu jako kultury i głosu społeczności. Według Associated Press Lamar stał się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy, przebijając dotychczasowy rekord Jaya-Z.

Nie zabrakło też momentów bardziej osobistych. Lady Gaga triumfowała w kategorii najlepszego popowego albumu wokalnego za "Mayhem", a Lola Young zgarnęła statuetkę za solowe wykonanie "Messy". Jelly Roll, nagrodzony za album country "Beautifully Broken", zaskoczył publiczność religijnym przesłaniem, podkreślając, że wiara nie powinna być zawłaszczana przez politykę.

Silne emocje wzbudziły także wypowiedzi Kehlani czy Glorii Estefan, które otwarcie mówiły o strachu i niepokoju związanym z sytuacją migrantów w USA. Wiele gwiazd pojawiło się na gali z przypinkami "ICE Out", manifestując tym samym swoje poglądy.

Utwór "Wildflower" autorstwa Billie Eilish i jej brata Finneasa otrzymał tytuł Piosenki Roku w trakcie nagród Grammy 2026. Artystka na scenie nie gryzła się w język i wprost powiedziała co sądzi o amerykańskiej agencji migracyjną ICE.

Nikt nie jest nielegalny na tej ukradzionej ziemi. [...] Musimy dalej walczyć, zabierać głos i protestować, ponieważ nasze głosy naprawdę mają znaczenie, ludzie mają znaczenie, p*****ć ICE - powiedziała ze sceny Billie Eilish.

