Najgorętszy moment wieczoru? Album Roku trafił do Bad Bunny’ego! Jego płyta "Debí Tirar Más Fotos" została uznana za najlepszy krążek roku i jest to historyczna wygrana. To pierwszy hiszpańskojęzyczny album, który sięgnął po tę nagrodę. Wielkim bohaterem nocy został też Kendrick Lamar. Zdobył nagrodę za Nagranie Roku za "Luther" nagrane z SZA oraz potwierdził swoją dominację na scenie muzycznej.
Statuetki rozdano już po raz 68!
Również Billie Eilish nie wyszła z pustymi rękami. Jej utwór "Wildflower" został wyróżniony jako Piosenka Roku, co tylko potwierdza, że amerykańska gwiazda nie zamierza oddawać swojej pozycji na światowej scenie muzycznej. Nie zabrakło emocji także w kategorii debiutantów. Najlepszym Nowym Artystą została Olivia Dean, która wzruszyła fanów do łez swoją przemową.
Zobacz także: Heidi Klum nie zostawiła wiele wyobraźni. Jej suknia zdominowała Pre-Grammy Gala. Kto jeszcze błyszczał
Na gali wręczono też wiele innych prestiżowych statuetek. Lola Young triumfowała w kategorii Najlepsze Solowe Wykonanie Pop z utworem "Messy", a Lady Gaga zgarnęła nagrody za Najlepszy Album Popowy i Najlepsze Nagranie Dance/Pop.
Kolejną wspólną nagrodą mogą pochwalić się Cynthia Erivo i Ariana Grande, które zwyciężyły w kategorii Najlepsze Grupowe Wykonanie Pop.
To było prawdziwe muzyczne tsunami - od hip-hopu, przez pop, po światowe rytmy i popkulturę! Rozdanie Grammy 2026 pokazało, że muzyka naprawdę łączy pokolenia i kultury, a statuetki wędrują zarówno do ikon, jak i do młodych talentów.
Zobacz także: Przebrała się za abażur. Tak wielka gwiazda wyglądała na ceremonii rozdania nagród Grammy
Czerwony dywan na Grammy 2026
Działo się też na czerwonym dywanie, co możecie zobaczyć w naszej galerii. Lady Gaga zaprezentowała nie jedną, a kilka stylizacji, furorę zrobiła Cher, która mimo wieku wciąż zachwyca wspaniałą sylwetką i gładką twarzą. Na gali nie zabrakło żony i córki niedawno zmarłego Ozzy'ego Osbourne'a. Kelly i Sharon zaprezentowały się w czerni, a wzrok przyciągały bardzo wysmuklonymi figurami.
Billie Eilish postawiła na biało-czarną stylizację ze skarpetkami i kurtką, ale wszystkie głowy odwracały się za Teyaną Taylor, która odsłoniła bardzo dużo ciała. Wyglądała przy tym obłędnie, ze względu na mocno wyrzeźbioną sylwetkę.
Zobacz także: Dziwnie to mało powiedziane! Te gwiazdy na Grammy przyszły przebrane, a nie ubrane. Tylko spójrzcie na Lady Gagę
Kto wygrał w najważniejszych kategoriach? Grammy 2026
- Album Roku - Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Nagranie Roku - Kendrick Lamar & SZA - "Luther"
- Piosenka Roku - Billie Eilish - "Wildflower"
- Najlepszy Nowy Artysta - Olivia Dean
- Producent Roku - Cirkut
- Tekściarz Roku - Amy Allen
- Najlepsze Solowe Wykonanie Pop - Lola Young - "Messy"
- Najlepsze Wykonanie Pop Duo/Grupy - Cynthia Erivo & Ariana Grande - "Defying Gravity"
- Najlepszy Album Wokalny Pop - Lady Gaga - Mayhem
- Najlepszy Tradycyjny Album Pop - Laufey - A Matter of Time
- Najlepsze Nagranie Dance/Electronic - Tame Impala - "End of Summer"
- Najlepsze Nagranie Dance/Pop - Lady Gaga - "Abracadabra"
- Najlepszy Album Dance/Electronic - FKA twigs - Eusexua
- Najlepszy Remiks - Lady Gaga - "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)"
Zobacz więcej zdjęć. Teyana Taylor na rozdaniu Grammy 2026! Golizna i mięsień na mięśniu. To trzeba zobaczyć