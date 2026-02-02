Tylko spójrzcie, kto się pojawił na Grammy 2026! 79-letnia Cher skradła show. A co z wynikami?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-02 8:05

W Los Angeles odbyło się istne muzyczne trzęsienie ziemi. Podczas 68. ceremonii rozdania nagród Grammy 2026 rozpalono emocje do czerwoności, a najlepsi artyści świata zgarnęli wymarzone statuetki w blisko 100 kategoriach. Gala odbyła się 1 lutego w Crypto.com Arena, a prowadził ją po raz kolejny Trevor Noah.

Najgorętszy moment wieczoru? Album Roku trafił do Bad Bunny’ego! Jego płyta "Debí Tirar Más Fotos" została uznana za najlepszy krążek roku i jest to historyczna wygrana. To pierwszy hiszpańskojęzyczny album, który sięgnął po tę nagrodę. Wielkim bohaterem nocy został też Kendrick Lamar. Zdobył nagrodę za Nagranie Roku za "Luther" nagrane z SZA oraz potwierdził swoją dominację na scenie muzycznej.

Statuetki rozdano już po raz 68!

Również Billie Eilish nie wyszła z pustymi rękami. Jej utwór "Wildflower" został wyróżniony jako Piosenka Roku, co tylko potwierdza, że amerykańska gwiazda nie zamierza oddawać swojej pozycji na światowej scenie muzycznej. Nie zabrakło emocji także w kategorii debiutantów. Najlepszym Nowym Artystą została Olivia Dean, która wzruszyła fanów do łez swoją przemową.

Na gali wręczono też wiele innych prestiżowych statuetek. Lola Young triumfowała w kategorii Najlepsze Solowe Wykonanie Pop z utworem "Messy", a Lady Gaga zgarnęła nagrody za Najlepszy Album Popowy i Najlepsze Nagranie Dance/Pop.

Kolejną wspólną nagrodą mogą pochwalić się Cynthia Erivo i Ariana Grande, które zwyciężyły w kategorii Najlepsze Grupowe Wykonanie Pop.

To było prawdziwe muzyczne tsunami - od hip-hopu, przez pop, po światowe rytmy i popkulturę! Rozdanie Grammy 2026 pokazało, że muzyka naprawdę łączy pokolenia i kultury, a statuetki wędrują zarówno do ikon, jak i do młodych talentów. 

Czerwony dywan na Grammy 2026

Działo się też na czerwonym dywanie, co możecie zobaczyć w naszej galerii. Lady Gaga zaprezentowała nie jedną, a kilka stylizacji, furorę zrobiła Cher, która mimo wieku wciąż zachwyca wspaniałą sylwetką i gładką twarzą. Na gali nie zabrakło żony i córki niedawno zmarłego Ozzy'ego Osbourne'a. Kelly i Sharon zaprezentowały się w czerni, a wzrok przyciągały bardzo wysmuklonymi figurami.

Billie Eilish postawiła na biało-czarną stylizację ze skarpetkami i kurtką, ale wszystkie głowy odwracały się za Teyaną Taylor, która odsłoniła bardzo dużo ciała. Wyglądała przy tym obłędnie, ze względu na mocno wyrzeźbioną sylwetkę.

Kto wygrał w najważniejszych kategoriach? Grammy 2026

  • Album Roku - Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Nagranie Roku - Kendrick Lamar & SZA - "Luther"
  • Piosenka Roku - Billie Eilish - "Wildflower"
  • Najlepszy Nowy Artysta - Olivia Dean
  • Producent Roku - Cirkut
  • Tekściarz Roku - Amy Allen
  • Najlepsze Solowe Wykonanie Pop - Lola Young - "Messy"
  • Najlepsze Wykonanie Pop Duo/Grupy - Cynthia Erivo & Ariana Grande - "Defying Gravity"
  • Najlepszy Album Wokalny Pop - Lady Gaga - Mayhem
  • Najlepszy Tradycyjny Album Pop - Laufey - A Matter of Time
  • Najlepsze Nagranie Dance/Electronic - Tame Impala - "End of Summer"
  • Najlepsze Nagranie Dance/Pop - Lady Gaga - "Abracadabra"
  • Najlepszy Album Dance/Electronic - FKA twigs - Eusexua
  • Najlepszy Remiks - Lady Gaga - "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)"

