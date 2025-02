Grammy to najważniejsze nagrody muzyczne w show-biznesie. Co roku na czerwonym dywanie przed galą pojawia się masa gwiazd, która liczy, że to właśnie w tym roku ona zgarnie złotych statuetek jak najwięcej. 67. ceremonia rozdania nagród Grammy również zgromadziła wielu artystów. Nie wszyscy jednak ubrali się stosowanie do podniosłej okazji.

Znana wokalistka przebrała się za abażur. Taką stylizację miała na ceremonii rozdania nagród Grammy

Sierra Ferrell na czerwonym dywanie pojawiła się w dość nietuzinkowej stylizacji. Miała na sobie strojną suknię obszytą perłami, która przypominała nieco abażur. W ręku wokalistka trzymała ogromne berło, które również oklejone było białymi perłami. Zgromadzeni goście nie mogli oderwać od niej wzorku - wzbudziła ogólną ekscytację podczas imprezy.

W ręce Sierry trafiły aż cztery statuetki. Gwiazda była po raz pierwszy nominowana. Ferrell doceniona została w kategoriach: Najlepszy Występ - Americana ("American Dreaming"), Najlepsza Piosenka - American Roots: ("American Dreaming"), Najlepszy Występ - American Roots ("Lighthouse"), Najlepszy Album - Americana ("Trail Of Flowers").

Kim jest Sierra Farrell?

Sierra Farrell pochodzi z Wirginii Zachodniej i spełnia się jako piosenkarka, autorka tekstów i multiinstrumentalistka. Jakiś czas temu zdobyła nagrodę dla wschodzącego artysty roku na Americana Honors & Awards. Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami, jak Margo Price, The Black Keys, Shakey Graves, Zach Bryan czy Diplo.

