Gosia Baczyńska to jedna z bardziej znanych polskich projektantek mody. Od zachwyca swoimi pięknymi ubraniami, które noszą najbardziej znane gwiazdy. Kreatorka mody nie zamyka się tylko na polskie gwiazdy, ale również zagraniczne sławy. W jej projektach można było podziwiać Marion Cotillard, Halle Berry czy nawet księżną Kate. Niedawno Baczyńska zorganizowała pokaz w Warszawie, na którym pojawił się istny tłum gwiazd. Sprawdźcie, jak prezentowały się na nim zaproszeni goście.

Sablewska w majtkach, utleniona Kożuchowska i Fijał w staniku

Gosia Baczyńska zaprosiła całą śmietankę towarzyską. Na ściance pozowała Małgorzata Kożuchowska, Ada Fijał, Katarzyna Niezgoda, Iga Krefft, Magdalena Boczarska, Mateusz Banasiuk, Jessica Mercedes, Maria Dębska, Ilona Ostrowska, Joanna Przetakiewicz, Monika Olejnik, Dorota Williams, Andrzej Chyra, Joanna Horodyńska, Robert Kupisz czy Tomasz Jacyków.

Nam jednak najbardziej w oko wpadły stylizacje Mai Sablewskiej, Ady Fijał oraz Małgorzaty Kożuchowskiej. Pierwsza z pań postawiła na czarną stylizację. Stylistka miała na sobie mikroskopijne majtki, rajstopy oraz luźną marynarkę z szeroko zaznaczonymi ramionami. Z kolei aktorka Ada Fijał postawiła na marynarkę w jasnym kolorze. Gwiazda wyeksponowała też czarny stanik. Na szyi gwiazdy pojawiła się okazała kolia - możemy się tylko domyślać, ile mogła kosztować... jak to u gwiazd krocie! Małgorzata Kożuchowska z kolei tego dnia postawiła na modną w tym sezonie skórzaną kurtkę, do której dobrała burgundową sukienkę maxi. Do tego zestawu dobrała niewielką torebkę marki YSL.

