Co za obrazki!

Nieślubny syn Rutkowskiego pozwał go na 5 milionów! Chce alimentów i odszkodowania

67. ceremonia wręczenia nagród Grammy odbyła się 2 lutego 2025 roku w Crypto.com Arena w Los Angeles. Gospodarzem wieczoru był Trevor Noah, który pełnił tę rolę po raz piąty z rzędu. Wśród gwiazd wieczoru dominowała Beyoncé z 11 nominacjami, a Kendrick Lamar zdobył pięć statuetek, w tym za Nagranie Roku i Piosenkę Roku za utwór "Not Like Us".

Grammy 2025. Nie tylko muzyka

Tegoroczna gala Grammy, oprócz muzycznych wyróżnień, była również okazją do uhonorowania miasta Los Angeles, które niedawno ucierpiało w wyniku pożarów. W trakcie ceremonii zorganizowano zbiórkę funduszy na rzecz poszkodowanych, a wielu artystów wyraziło swoje wsparcie dla społeczności dotkniętych katastrofą. Impreza stała się również areną do politycznych manifestów. Do sytuacji za oceanem po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa nawiązały m.in Shakira i Lady Gaga, która po swoim wystąpieniu dostała owacje na stojąco.

Bianka Censori w nagiej sukni wyproszona z gali

Kanye West, mimo nominacji w kategorii Najlepsza Piosenka Rap, nie zdobył tego wieczoru żadnej nagrody, a jednak jego pojawienie się na gali rozgrzewa sieć do czerwoności. Wszytko za sprawą ukochanej artysty, która wybrała na tę okazję wyjątkową stylizację. Bianka Censori pojawiła się na imprezie w długim czarnym futrze. Gdy je zrzuciła, wszyscy mogli podziwiać jej niemal nagie wdzięki. Założyła bowiem jedynie siateczkową, prześwitującą mini w kolorze ciała. Organizatorzy zdecydowali się wyprosić kontrowersyjną parę z uroczystości.

Po incydencie na gali kontrowersyjny artysta zorganizował własne przyjęcie, na którym udostępnił zdjęcia kontrowersyjnej kreacji swojej partnerki w mediach społecznościowych. Wielu internautów wyraziło dezaprobatę wobec wyboru stroju Bianki, uznając go za niestosowny i nieodpowiedni do charakteru wydarzenia.

Galeria: Kanye West i Bianka Censori wyproszeni z czerwonego dywanu