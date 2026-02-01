Heidi Klum nie zostawiła wiele wyobraźni. Jej suknia zdominowała Pre-Grammy Gala. Kto jeszcze błyszczał

Zanim świat muzyki wstrzymał oddech na główną galę Grammy, Hollywood już błyszczało pełnym blaskiem. Tradycyjna Pre-Grammy Gala w Beverly Hills ponownie przyciągnęła największe nazwiska branży muzycznej i show-biznesu. To właśnie tutaj, na kilka godzin przed rozdaniem prestiżowych statuetek, spotykają się artyści, producenci i celebryci, by świętować sukcesy i zrobić wrażenie na czerwonym dywanie. Kto skradł show?

Czerwony dywan pełen gwiazd i modowych popisów

Wieczór w legendarnym hotelu Beverly Hilton był prawdziwym pokazem stylu. Na gali pojawili się zarówno muzyczni weterani, jak i gwiazdy młodego pokolenia. Pharrell Williams, Lana Del Rey, Teyana Taylor, Joni Mitchel czy Stevie Wonder przyciągali obiektywy fotoreporterów, prezentując się w dopracowanych, często odważnych stylizacjach. Nie zabrakło klasycznej elegancji, ale też modowych eksperymentów, które natychmiast trafiły do mediów społecznościowych.

Hołdy, występy i emocje na scenie

Pre-Grammy Gala to jednak nie tylko moda. To także moment, w którym branża muzyczna oddaje hołd swoim ikonom i twórcom stojącym za sukcesami największych gwiazd. Scena wypełniła się występami o wyjątkowym, często wzruszającym charakterze. Publiczność reagowała żywiołowo, a atmosfera była znacznie bardziej swobodna niż podczas oficjalnej gali Grammy. W kuluarach nie brakowało niespodziewanych spotkań i rozmów, które dla fanów są niemal równie interesujące jak same występy. Gwiazdy chętnie pozowały razem, wymieniały uśmiechy i komentowały nadchodzącą ceremonię. Dla wielu artystów była to idealna okazja, by jeszcze przed rozdaniem statuetek znaleźć się w centrum uwagi.

Moda na Pre-Grammy Gala. Heidi Klum skradła show

Pre-Grammy Gala to co roku pokaz stylu, odwagi i gwiazdorskiego błysku, ale tym razem jedno nazwisko przyćmiło wszystkie inne. Heidi Klum pojawiła się w Beverly Hills w ognistoczerwonej sukni z dekoltem sięgającym niemal do pasa i natychmiast stała się główną bohaterką wieczoru. Jej kreacja była odważna, dopracowana i skrojona tak, by eksponować sylwetkę bez cienia przypadku. Głęboki dekolt i intensywny kolor sprawiły, że fotoreporterzy niemal nie spuszczali z niej obiektywów. W sieci szybko pojawiły się komentarze, że to najodważniejsza stylizacja całej Pre-Grammy Gali.

Wielka rozgrzewka przed Grammy

Na gali nie zabrakło także innych wielkich nazwisk światowego show-biznesu. W Beverly Hills pojawili się m.in. Lana Del Rey, Pharrell Williams, Paris Hilton, Lizzo, Chrissy Teigen i John Legend oraz Demi Lovato, którzy również chętnie pozowali na czerwonym dywanie. Ich stylizacje przyciągały uwagę, ale to właśnie odważna kreacja Heidi Klum była najczęściej komentowana w mediach i social mediach.

Pre-Grammy Gala po raz kolejny stała się miejscem spotkania ikon muzyki, mody i popkultury – i symboliczną rozgrzewką przed najważniejszą nocą w branży muzycznej. To prestiżowe wydarzenie, które wyznacza ton całemu weekendowi Grammy – pełne blasku, muzyki i emocji. Gdy goście opuszczali Beverly Hills, jedno było pewne: wielka noc muzyki dopiero się zaczynała.

