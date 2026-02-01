Wojna na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali autobus. Zginęło 15 osób

15 pracowników kopalni zginęło, siedem osób zostało rannych: Federacja Rosyjska zaatakowała górniczy autobus DTEK – przekazał koncern w komunikatorze Telegram. Firma dodała, że Rosja przeprowadziła ”ogromny atak terrorystyczny na kopalnie DTEK w obwodzie dniepropietrowskim”.

Czytaj też: Podano liczbę ofiar wojny na Ukrainie. "Najwięcej od II wojny światowej"

Wcześniej władze wojskowe obwodu dniepropietrowskiego informowały o 12 ofiarach śmiertelnych ataku oraz o siedmiu rannych. - Wróg uderzył bezzałogowym statkiem powietrznym w pobliżu autobusu służbowego jednego z przedsiębiorstw w rejonie miasta Pawłohrad. Według wstępnych informacji zginęło 12 osób, kolejnych siedem zostało rannych. Szczegóły są ustalane – pisał na Telegramie Ołeksandr Handża, naczelnik władz wojskowych obwodu.

Czytaj też: Zbliża się koniec wojny na Ukrainie? "Obie armie dostały rozkazy wstrzymania ognia"

Grupa DTEK jest największym prywatnym inwestorem w sektorze energetycznym Ukrainy. Jej właścicielem jest ukraiński oligarcha Rinat Achmetow.

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem