Wojna na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali autobus. Zginęło 15 osób

15 pracowników kopalni zginęło, siedem osób zostało rannych: Federacja Rosyjska zaatakowała górniczy autobus DTEK – przekazał koncern w komunikatorze Telegram. Firma dodała, że Rosja przeprowadziła ”ogromny atak terrorystyczny na kopalnie DTEK w obwodzie dniepropietrowskim”.
Wcześniej władze wojskowe obwodu dniepropietrowskiego informowały o 12 ofiarach śmiertelnych ataku oraz o siedmiu rannych. - Wróg uderzył bezzałogowym statkiem powietrznym w pobliżu autobusu służbowego jednego z przedsiębiorstw w rejonie miasta Pawłohrad. Według wstępnych informacji zginęło 12 osób, kolejnych siedem zostało rannych. Szczegóły są ustalane – pisał na Telegramie Ołeksandr Handża, naczelnik władz wojskowych obwodu.
Grupa DTEK jest największym prywatnym inwestorem w sektorze energetycznym Ukrainy. Jej właścicielem jest ukraiński oligarcha Rinat Achmetow.