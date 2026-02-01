Książę miał romans z Maxwell, a księżna z Epsteinem?! Odkryto listy miłosne

Czułe mejle Fergie do Epsteina i księcia Andrzeja do Ghislaine Maxwell. Żarty, lizusostwo czy romanse?

Ujawnienie ponad trzech milionów dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem wywołało oczywiście wielkie medialne zamieszanie. Wątków jest pełno - od kwestii tego, co tam napisano o Donaldzie Trumpie, przez Elona Muska czy brytyjską rodzinę królewską. Jak się okazuje, o udziale byłego już księcia Andrzeja w aferze można powiedzieć jeszcze wiele! Jak pisze Daily Mail, w nowo ujawnionych dokumentach dotyczących tej sensacyjnej sprawy znalazły się listy pełne czułych wyznań kierowanych przez... księcia Andrzeja do Ghislaine Maxwell i przez jego byłą żonę Sarę Ferguson do Jeffreya Epsteina. Słowa o miłości mogły być tylko wyrazem czołobitności wobec pary kryminalistów lub jakąś formą żartobliwej poufałości, ale media spekulują o możliwych romansach! I trzeba przyznać, że są ku temu powody.

Książę Andrzej i Maxwell "kochankami"?

Wymiana korespondencji, datowanej głównie na lata 2002–2005, zawiera sformułowania takie jak „kocham cię”, „tęsknię”, „kochanie”, a nawet „ożeń się ze mną”. W korespondencji z sierpnia 2002 r. książę Andrzej, występujący pod pseudonimem „The Invisible Man”, zwraca się do Maxwell z prośbą o „pozwolenie” na zmianę planów i spędzenie kilku dni z byłą żoną Sarah Ferguson i dziećmi zamiast podróży do USA. „Kocham cię”, „tęsknię za tobą”, „mnóstwo miłości” - padają takie sformułowania. Cytowany przez DM Andrew Lownie, historyk i autor biografii księcia Andrzeja twierdzi wprost, że tych dwoje było „kochankami”, choć jednocześnie Maxwell „organizowała kobiety” dla księcia, są to jednak także tylko spekulacje.

"Naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać, kochanie. Jestem do twoich usług. Po prostu ożeń się ze mną”

Drugi wątek to relacje, jakie była (od 1996 roku) żona Andrzeja, Sarah Ferguson miała z Jeffreyem. Jak się okazuje, także w ich listach nie brakowało czułych słówek. Ferguson, jak pisano wcześniej, nie raz korzystała z pomocy finansowej upadłego finansisty. W listach służalczo nazywała go „bratem, którego zawsze chciała mieć”. A w wiadomości wysłanej w styczniu 2010 roku napisała: „Jesteś legendą. Naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać, kochanie, wdzięczność za twoją hojność i dobroć. Xx Jestem do twoich usług. Po prostu ożeń się ze mną”.

