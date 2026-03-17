Odnaleziono zaginionego 37-latka! Nie zgadniesz, gdzie był cały czas

Zaginiony 37-latek z gminy Rokietnica odnaleziony. Od stycznia żył w ziemiance w lesie

Te trwające kilka tygodni szeroko zakrojone poszukiwania mieszkańca gminy Rokietnica prowadziła m.in. policja z Jarosławia. Mężczyzna przepadł bez wieści w połowie stycznia i od tamtej pory bliscy nie mieli z nim żadnego kontaktu. Po oficjalnym zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę przeczesywano rozległe, często dzikie i odludne tereny. Funkcjonariusze przeszukiwali pobliskie pola, lasy, opuszczone zabudowania czy studnie. Aby dotrzeć w najtrudniejsze obszary, ratownicy wykorzystali drony i quady. Przełom nastąpił w niedzielę krótko po północy w miejscowości Pruchnik. Pewna kobieta zidentyfikowała zaginionego dzięki fotografiom opublikowanym w sieci i natychmiast zaalarmowała mundurowych. Patrol szybko dotarł do Pruchnika. Faktycznie, był tam poszukiwany 37-latek. Zresztą pod wyraźnym wpływem alkoholu - badanie wykazało u niego niemal dwa i pół promila.

Jarosławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz strażakami kontynuowali działania poszukiwawcze za 37-latkiem, którego zaginięcie, w styczniu br., zgłosiła rodzina. Funkcjonariusze… pic.twitter.com/fEEZnaqmrl— Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) March 16, 2026

Kryjówka między Wolą Węgierską a Heluszem. Policja chwali czujność mieszkańców

Odnaleziony wytłumaczył, że samodzielnie przygotował sobie ziemiankę gdzieś między Wolą Węgierską a Heluszem. Swoje schronienie opuszczał niezwykle rzadko. Mężczyzna wrócił do rodziny. Trudne warunki pogodowe i silne mrozy sprawiały, że szanse na tak pomyślne zakończenie malały z każdym dniem. Mundurowi zaznaczają, że bezcenna w tej sytuacji okazała się postawa osoby, która rozpoznała zaginionego i zawiadomiła służby. Właśnie dzięki spostrzegawczości jednej z mieszkanek udało się zakończyć wielotygodniową akcję poszukiwawczą.